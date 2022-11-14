РУСАЛ помог создать музей истории МВД в Братске

В Братске торжественно открыли музей истории МВД. На мероприятие пригласили ветеранов, школьников, а также представителей компаний и организаций, при поддержке которых проект смог осуществиться.

С момента возникновения идеи создания музея до ее воплощения прошло восемь лет. В 2014 году в здании Совета ветеранов МВД Братска и Братского района было выделено помещение. Далее инициаторам проекта предстояло не только собрать экспонаты, но и найти средства для закупки материалов для ремонта, создания стендов и витрин.

Одним из предприятий, оказавших содействие, стал Братский алюминиевый завод.

– Общественная ветеранская организация существует без средств содержания, поэтому мы обратились к Братскому алюминиевому заводу. И очень быстро вопрос решился, директор БрАЗа Евгений Юрьевич Зенкин нам выделил материалы, их очень быстро привезли, и мы включились в работу, – рассказала БСТ председатель Совета ветеранов МУ МВД России «Братское» Светлана Жевлакова. – Здесь всё сделано руками ветеранов, это огромный труд.

В музее можно увидеть коллекцию оружия, редкие экземпляры печатных машинок середины прошлого века, а также нагрудные знаки, почётные грамоты и спортивные кубки. Кроме того, в экспозиции данные о фронтовиках, детях и тружениках тыла Великой Отечественной, которые после войны боролись с преступностью на братской земле и портреты сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга в горячих точках.

– РУСАЛ традиционно поддерживает патриотическое воспитание. Опыт и традиции важны во всем, тем более в такой важной сфере, как охрана жизни и защита благополучия людей, соблюдение правопорядка, - прокомментировал директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Создание музея истории МВД – это именно то, что поможет сохранить традиции и передать важную информацию молодежи.

В ближайшее время братский музей истории МВД начнет работать в постоянном режиме. На экскурсию можно попасть по предварительной записи, телефоны: 49-54-11, 8- 904-154-91-60.