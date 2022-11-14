ИНК оплатила проводку интернета в село Токма Катангского района Иркутской области

Населенный пункт находится в тайге. В межсезонье добраться до Токмы можно только на вертолете. Спутниковое оборудование, его монтаж и установку оплатила Иркутская нефтяная компания. Об этом рассказали в пресс-службе.

«Раньше в селе практически не работала мобильная связь, не говоря уже об интернете. Антенна была настолько слабой, что людям приходилось подниматься на какую-то возвышенность, чтобы сделать звонок. Теперь жители общаются через социальные сети с родственниками и друзьями, узнают бытовую информацию. У администрации появилась устойчивая связь с Непой и Ербогаченом. Спасибо Иркутской нефтяной компании!», — отметила глава администрации села Евгения Арбатская.