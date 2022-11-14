Россияне активно продают жилье в приграничных с Украиной регионах

С начала года число квартир, выставленных на продажу, увеличилось на 40%, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Согласно данным, лидируют по приросту объема выставленного на продажу жилья Белгородская и Курская области, с начала года этот показатель в сегменте квартир там вырос на 38%, а в сегменте частных домов – на 48%.

В Брянской, Воронежской и Ростовской областях количество экспонируемых лотов увеличилось к началу ноября примерно на 20%. В среднем по России уровень предложения продажи квартир на вторичном рынке прибавил 16%, частных домов – 17%.