Корпорация «Синергия» намерена построить глэмпинг на Байкале

В глэмпинге создадут банный комплекс и оборудуют пляжную зону. Кроме этого, «Синергия» уже прорабатывает концепции активностей для гостей, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Представители компании уже посетили Иркутскую область и рассмотрели несколько площадок, где можно будет разместить глэмпинг. Среди них – участки в поселке Большое Голоустное, Тальцах, Утулике и Бугульдейке.

– В этом году нам удалось привлечь в особую экономическую зону «Ворота Байкала» представителей крупных сетей, которые намерены построить в Байкальске гостиничные комплексы. Однако мы хотим сформировать разнообразную туристическую инфраструктуру, чтобы у гостей был богатый выбор, – отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.