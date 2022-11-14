25-миллионный клиент застраховал жизнь и получил подарок от Сбера

Андрей Степаненко из Москвы оформил программу накопительного страхования жизни (НСЖ) и стал 25-миллионным клиентом СберСтрахования жизни. В честь 10-летия компании и Зелёного дня, который традиционно проходит в Сбере в ноябре, страховщик подарил москвичу генетический тест, рассказали SIA.RU в банке.

С генетическим тестом владелец договора НСЖ сможет выяснить риски заболеваний, узнать о непереносимости продуктов и вероятности спортивных травм, а также получить консультацию генетика. СберСтрахование жизни стремится быть рядом с клиентами в главные события их жизни: за декаду работы 25 млн человек заключили 65 млн договоров страхования. Компания помогла клиентам накопить 18 млрд рублей.

Игорь Кобзарь, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«Свыше 410 тыс. клиентов по всей России копят с программами НСЖ от СберСтрахования жизни, которые обеспечивают страховую защиту и позволяют достигать финансовых целей. Сегодня клиентам особенно важно твёрдо стоять на ногах, и мы гордимся тем, что помогаем строить планы на будущее».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент, председатель Московского банка Сбербанка:

«Москвичи активнее всех пользуются накопительным страхованием жизни: регион лидирует и по количеству заключённых договоров, и по объёму выплат. С начала года 30 тыс. жителей столицы оформили НСЖ. Мы рады, что клиенты выбирают нас, чтобы позаботиться о будущем».

Андрей Степаненко, клиент Сбербанка:

«Когда у тебя есть накопления, чувствуешь себя увереннее. У меня в портфеле разные инструменты, в том числе накопительное страхование жизни. Во-первых, НСЖ защищает жизнь и здоровье на весь срок договора. Во-вторых, сумму и периодичность взноса я выбираю сам: минимальный начинается от 2 тыс. рублей».

В честь Зелёного дня СберСтрахование жизни дарит подарки и тем, кто оформит программы накопительного страхования жизни (НСЖ) в рассрочку. Акция продлится с 10 ноября по 10 декабря 2022 года.

За программу «Семейный актив» клиенты СберПремьер получат в подарок чекап — комплексное медицинское обследование от СберЗдоровья. Пройти его можно будет до 1 марта 2023 года.

За программу «Билет в будущее» предусмотрены бонусы СберСпасибо. Чем больше ежемесячный или ежегодный взнос — тем больше бонусов. За ежемесячный взнос клиентам начислят от 1500 до 2500 бонусов, за ежегодный — от 1500 до 3000.

Оформить договор НСЖ можно в любом офисе СберСтрахования жизни или в мобильном приложении СберБанк Онлайн (по программе «Билет в будущее»).

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.