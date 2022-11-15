С «Новым Рекордом»! В Иркутске досрочно введут в эксплуатацию жилой комплекс на Синюшиной Горе

В Иркутске готовится к сдаче ЖК «Новый Рекорд»: строителям осталось доделать последние штрихи: навести порядок в подъездах, убрать строительный мусор во дворе, поставить лавочки. Ключи от новых квартир жильцы должны получить практически на полгода раньше запланированного срока. За счёт чего удалось так значительно сократить время строительства, и какие ещё необычные детали отличают жилой комплекс, расположенный на границе сосновой рощи, от других иркутских новостроек, журналисты СИА узнали во время экскурсии по объекту.

Фото А. Федорова

Из эконом-класса – в комфорт

«Новый Рекорд» – первый жилой проект нового иркутского застройщика и уже очевидно, что он стал успешным дебютом компании на рынке. Как рассказал наш первый спикер – исполнительный директор СЗ «Рекорд» (входит в ГК «Подрядчик») Борис Соколов – по проектной декларации, срок сдачи объекта запланирован на конец второго квартала 2023 года, но получить акт его ввода в эксплуатацию компания намерена уже в конце декабря.

– Нам осталось доделать небольшие внутренние работы и завершить благоустройство территории. В ноябре мы всё закончим. Собственно, асфальт во дворе уже положен, деревья посажены, детская площадка готова. Осталось вынести вагончики и навести порядок и в местах общего пользования в подъездах.

Борис Соколов. Фото А. Федорова

Борис Соколов также пояснил, что значительно сократить сроки строительства удалось за счёт правильной организации труда и ответственных подрядчиков, с которыми компания-застройщик заключила договоры. Такой подход также гарантирует качество жилого объекта.

Более того, проект, который на начальном этапе квалифицировался как жилой комплекс эконом-класса, в итоге перешёл в разряд комфорт-класса. В нём появились общественные пространства на первых этажах подъездов, были предусмотрены подсобные кладовые для жильцов, значительно изменилась первоначальная концепция благоустройства – в том числе зона отдыха, расположенная в непосредственной близости к сосновой роще, полностью интегрирована в природный ландшафт, не нарушая его экосистему.

– «Новый Рекорд» будет разительно отличаться от других жилых комплексов в этом районе, – заверил Борис Соколов.

Фото А. Федорова

Галерея сибирской природы

Одно из отличий буквально предстало перед нами, как только мы вошли во внутренний двор жилого комплекса – растянувшееся вдоль дома на несколько десятков метров яркое граффити, больше похожее на художественную галерею сибирской флоры и фауны.

Как оказалось, особенность участка, на котором расположен «Новый Рекорд», – это достаточно большой уклон, из-за чего возникла необходимость строительства больших и высоких подпорных стен. Чтобы это не были просто серые бетонные сооружения, на которые «открывается» вид из окон первого и второго этажа жилого дома, застройщик решил украсить их художественной росписью, для чего привлёк компанию PROART, которая с 2013 года профессионально занимается росписью стен и граффити.

Проектный менеджер компании Вера Поддубная – наш второй спикер-экскурсовод – рассказала не просто об идее росписи, а об её философии:

– Наша задача заключалась в том, чтобы найти интересное, красивое, эстетичное решение, которое будет цеплять взгляд людей, в том числе детей, но при этом не надоест через какое-то время. А поскольку жилой комплекс расположен рядом с рощей, в окружении сибирской природы, мы решили тему экологии отразить и в рисунках подпорной стенки, причём за основу взяли не только растения и животных Сибири, но и наши уникальные природные объекты – Байкал, скалу Шаманку на Ольхоне, скальники в Шелеховском районе.

Вера Поддубная. Фото А. Федорова

Художники изобразили на стене животных и птиц в разное время года: есть здесь и олени, и нерпы, и лисы, и орлы. Художественные образы перемежаются с графической геометрией, за счёт чего переключается внимание, картинка не надоедает и появляется возможность каждый раз находить в росписи какие-то новые нюансы.

– Я думаю, такая стенка – классный подарок для жителей дома, потому что смотреть на неё не только приятно, но и познавательно, и такого больше нигде нет, – считает Вера. Более того, она уверена, что испортить такую красоту не рискнёт ни один вандал.

И ещё, по словам Веры, граффити будет долго радовать жителей дома, поскольку для него использовалась одна из лучших аэрозольных красок для уличной росписи Montana Black. Её производитель даёт гарантию на яркость пигмента до 10 лет, плюс компания PROART даёт гарантию на свою работу.

Фото А. Федорова

– У нас есть росписи фасадов, сделанные ещё с момента основания компании, мы за ними наблюдаем и видим, что рисунки находятся в том же отличном состоянии, что и десять лет назад, – отметила Вера.

Ни одно дерево не пострадало

Ещё одна особенность ЖК «Новый рекорд» – великолепный природный ландшафт, красивейший сосновый бор, который находятся буквально в шаговой доступности от жилых домов. Для застройщика было важно с одной стороны сохранить деревья, а с другой, вписать их в благоустройство территории, поэтому для создания концепции благоустройства компания привлекла профессионалов – архитектурное бюро «Мегаполис».

Фото А. Федорова

Как рассказала архитектор-генпланист Ульяна Скоморохова, ставшая нашим третьим спикером, в основу концепции была заложена задача как сохранить все деревья, так и не нарушить естественный, довольно сложный рельеф – с характерными для этого места перепадами. В итоге была придумана идея нескольких небольших площадок, которые расположены на разных уровнях между деревьями по всему участку. Между собой площадки соединены одним большим променадом, а внутри – короткими дорожками.

– Внутри у нас получилась условно более детская зона, где все локации доступны благодаря сети дорожек, и внешняя – для взрослых жителей комплекса, где можно гулять или заниматься спортом, – уточнила Ульяна. – Кроме этого, мы в полной мере сохранили экологичность места, используя только природные материалы: дерево для игровых объектов, а для дорожек – отсев, кору и песок, через которые хорошо проходят и воздух, и вода, тем самым не нарушая корневую систему деревьев. В общем, всё максимально естественно и сочетается с окружающим ландшафтом.

Ульяна Скоморохова. Фото А. Федорова

Кстати, зона отдыха – это территория, предназначенная только для жильцов комплекса и закрытая для посторонних посетителей. А для тех, у кого есть собаки, в конце площадки предусмотрена калитка, через которую можно будет выйти в «большую» рощу и погулять со своим питомцем.

Вайтбокс и классика планировки – то, что нравится клиентам

Близость с природой и животным миром, а в парке очень много белочек, одна из привлекательных сторон ЖК, которая тоже имеет значение для тех, кто покупает квартиры в ЖК «Новый Рекорд». Этим наблюдением поделился ещё один спикер – руководитель отдела продаж жилого комплекса Алексей Ганин. Он провёл нам экскурсию по шоуруму, который даёт наглядное представление о квартирах, продающихся в новостройке.

– Анализируя тенденции, существующие на рынке продаж недвижимости, мы пришли к выводу, что клиенты, которые смотрят квартиры в черновой отделке, с бетонными стенами, не всегда понимают, какое жильё они покупают. На самом деле, 30% площади визуально «съедается» за счёт серого цвета бетона, поэтому мы попросили застройщика организовать шоурумы с чистовой отделкой. Выбрали пять 1-2-3-комнатных квартир разных планировочных решений, добавили схемы возможного зонирования, чтобы человек мог представить, как его квартира будет выглядеть после ремонта, и как он может её обустроить. И самое главное, о чём мы договорились с застройщиком, что такие практически готовые квартиры мы сможем продавать клиентам, – прокомментировал Алексей.

Алексей Ганин. Фото А. Федорова

Да, квадратный метр в них, по словам нашего собеседника, будет стоить чуть дороже, но формат вайтбокса освобождает собственника от определённых проблем.

– Во-первых, у тех, кто покупает квартиру по ипотеке – а это 80- 90% наших клиентов – не всегда есть свободные средства на ремонт. Поэтому, включая в стоимость квартиры чистовую отделку, мы уменьшаем для них финансовую нагрузку в будущем: людям не нужно будет брать ещё и потребкредиты на ремонт квартиры, – пояснил Алексей. – Во-вторых, у компании-застройщика больше возможностей и ресурсов сделать всё намного дешевле, чем когда человек самостоятельно закупает стройматериалы, ищет людей, которые будут заниматься ремонтом и т.д. Причём экономия у клиентов происходит не только в деньгах, но и во времени. Такая опция пользуется спросом у покупателей – сейчас 60-70% квартир в ЖК «Новый Рекорд» продаются уже в формате вайтбокс.

Фото А. Федорова

Есть ещё плюс, который, по словам Алексея, нравится клиентам, и заключается он в том, в «Новом Рекорде» – очень эргономичные планировки.

– Сейчас у застройщиков популярна тенденция евроформатов, а в нашем комплексе планировка классическая: если квартира двухкомнатная – то это две комнаты и полноценная кухня, если трёхкомнатная – то это три комнаты и кухня. И клиентам, которые здесь покупают недвижимость, это понятно, и нам как продавцам такой формат тоже нравится.

Фото А. Федорова

Новостройка, которая была очень нужна

Необычная тенденция для рынка, но характерная для ЖК «Новый Рекорд», по словам Алексея, заключается ещё и в том, что здесь с самого старта продаж в большей степени покупаются двух и трёхкомнатные квартиры, хотя обычно первыми раскупаются однокомнатные.

– Люди на Синюшиной Горе живут в довольно старой вторичке, они готовы обновить свою жизнь, переехав в более современное жильё, но при этом здесь, по сути, нет ни одного нового жилого комплекса, – прокомментировал Алексей. – Эта новостройка была здесь очень нужна, поэтому, несмотря на все сложные ситуации в стране, спрос и интерес к комплексу есть. У нас много именно обменных вариантов, нам приходится ждать, пока клиент продаст свою вторичку, а потом купит у нас новую квартиру. Но мы к этому готовы, идём навстречу людям, даём более длинные сроки бронирования, чтобы сохранить за ними квартиру и её стоимость.

Фото А. Федорова

На сегодняшний день в ЖК «Новый рекорд» продано 70% квартир: поскольку срок сдачи проекта планировался на второй квартал 2023 года, то и продажи были рассчитаны до середины следующего года.

– Это редкий случай, когда застройщик нас обогнал, причем практически на полгода, поэтому нам будет что продавать и после ввода жилого комплекса в эксплуатацию, – сказал Алексей в завершении нашей экскурсии. – Но в этом есть и плюс для продаж, потому что клиент покупает готовое жильё – ему ничего не надо ждать, он сразу же получает ключи и может заезжать и жить в новой квартире.

Кстати

Средняя цена квадратного метра в ЖК «Новый Рекорд» на сегодняшний день – 100 тысяч рублей. При этом, однокомнатные квартиры стоят чуть дороже, двухкомнатные и трёхкомнатные – чуть дешевле.

Диапазон квартир по площади: 37-38 кв. м – однокомнатные, от 52 до 65 кв. м –двухкомнатные, и около 80 кв. м – трёхкомнатные.

Девелопер «Нового Рекорда» в ближайшее время планирует запустить ещё три проекта жилой застройки в Иркутске и несколько проектов – в Хабаровске.

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