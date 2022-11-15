75% россиян недовольны своими работодателями

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснили, сколько жителей России довольны текущим местом работы, и случалось ли им сталкиваться с недобросовестными работодателями в период карьеры. В опросе приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов страны.

Также большинство респондентов (72%) рассказали, что им приходилось сталкиваться с недобросовестными работодателями.

Большинство жителей России (79%) указали, что недобросовестность работодателей в их случае была связана с пренебрежительным отношением к работникам и их труду. 53% опрошенных отметили звонки в нерабочее время и во время отпусков, 41% – задержки зарплаты, а 38% – невыполнение обязанностей со стороны работодателя.

Еще треть респондентов (33%) рассказали, что систематически задерживались на работе по вине начальства. 19% участников исследования отметили злоупотребления полномочиями со стороны начальства, а 16% – сложность продвижения по карьере.

В варианте «Другое» 8% респондентов чаще всего отмечали, что недобросовестность работодателей заключалась в сокращениях и увольнениях персонала без предупреждений и объяснения причин.