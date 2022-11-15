1,11 млн кредитных карт выдано в октябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2022 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,11 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 13,0% (в сентябре 2022 года – 1,27 млн ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выданных кредитных карт, снизилось на 4,7% (в октябре 2021 года – 1,16 млн ед.), а по сравнению с февралем 2022 года – на 1,9% (1,13 млн ед.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в октябре 2022 года было выдано в:

Москве (76,5 тыс. ед.),

Московской обл. (56,5 тыс. ед.),

Краснодарском крае (44,2 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (41,1 тыс. ед.) и

Республике Башкортостан (39,5 тыс. ед.).

В октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт сократилась во всех регионах РФ. При этом самую серьезную динамику снижения продемонстрировали:

Санкт-Петербург (-18,9%),

Москва (-18,1%),

Московская обл. (-17,1%),

Удмуртская Республика (-15,5%), а также

Ленинградская обл. (-15,2%).

«После падения в марте, в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент кредитных карт постепенно восстанавливался, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако в сентябре – октябре выдача новых кредитных карт несколько снизилась. Во многом такая динамика объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства, и сокращают долговую нагрузку. При этом важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче новых кредитных карт и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».