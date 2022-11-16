Примсоцбанк поднялся в рейтингах Высшей ипотечной лиги

По данным аналитического Центра компании ООО «Русипотека» Примсоцбанк показал существенный рост объемов выданных ипотечных кредитов и занял высокие позиции в рейтинге Высшей ипотечной лиги по итогам 9 месяцев 2022 года.



На данный момент Примсоцбанк занимает:



• 10 строчку рейтинга по количеству и объему выданных кредитов на цели рефинансирования ипотечных кредитов;

• 18 строчку рейтинга по количеству выданных ипотечных кредитов.

• 25 строчку рейтинга по объему выданных ипотечных кредитов.



Напомним, что с 15 ноября сентября Примсоцбанк запустил акцию «Удачные дни», в рамках которой снижен первоначальный взнос на покупку загородного дома, а также увеличена максимальная сумма кредита по программе «Своя земля».