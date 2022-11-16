Ввод жилья в России вырос на 22% с начала года

Ввод жилья в России в январе-октябре 2022 года вырос на 21,5% – до 87,8 миллиона квадратных метров, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные Росстата.

Лидерами по вводу жилья за десять месяцев стали Московская область (12,7 миллиона «квадратов»), Краснодарский край (6,4 миллиона), Москва (5,1 миллиона), Ленинградская область (3,5 миллиона).

Населением в январе-октябре 2022 года построено 54,2 миллиона «квадратов» (62% от общего объема) – на 33% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.