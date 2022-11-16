Сибиряки, забайкальцы и жители Бурятии назвали размер своих трат на спонтанные покупки

Половина жителей СФО, забайкальского края и республики Бурятия часто или периодически совершают незапланированные покупки. В большинстве случаев речь идет о мелких тратах — шоколадке на кассе магазина или стаканчике кофе по дороге на работу. Спонтанную покупку дорогого гаджета или поездку на выходные в другой город жители указанных регионов позволяют себе редко. Подобные траты обходятся в скромные суммы — не более одной тысячи рублей. Чаще всего совершают импульсивные покупки в офлайн магазине, их доля в онлайн минимальна. Таковы данные опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» в рамках серии исследований по финансовой грамотности и экономическому поведению россиян.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, совершают ли они незапланированные покупки во время плановых походов в магазин, прогулок или по дороге на работу. Половина участников опроса «часто» (23%) или «периодически» (28%) подвержены внеплановым покупкам. Женщины склонны к спонтанности заметно чаще мужчин (53% от общего количества опрошенных женщин против 42% от общего количества опрошенных мужчин).

В основном люди необдуманно покупают продукты питания (31%), одежду (24%), книги (15%), детские игрушки (13%) и компьютерные игры (9%). Каждый четвертый (25%) иногда может завернуть в кафе / ресторан / кофейню по дороге на работу или во время прогулки. Очень редко респонденты внезапно посещают развлекательные мероприятия (4%) или организовывают себе поездку на отдых (4%).

Подобные траты обходятся, как правило, в небольшие суммы — чаще всего до 1 тыс. рублей (39%) или в 1-5 тыс. рублей (32%). Каждый пятый может импульсивно потратить 5-15 тыс. рублей (20%). 5% — 15-30 тыс. рублей. Доля тех, кто расстается с более крупными суммами во время спонтанного шопинга, не превышает 5%.

Подавляющее большинство опрошенных совершают незапланированные покупки во время пребывания в магазине перед полками с товарами (84%). И лишь 6% участников опроса делают случайные покупки в онлайн-магазинах.