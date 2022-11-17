Ставки на потребкредиты увеличились на 1,5-2 п.п.

Ставки по потребительским кредитам в банках из топ-30, с начала ноября, выросли на 1,5-2 процентных пункта, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Сравни».

Проценты в сторону увеличения скорректировали 17 организаций. Также дорожают ипотечные займы: с начала ноября ставки на них в среднем повысились на 0,5 п.п. в 12 банках. Такие действия кредиторов идут вразрез с решением ЦБ по ключевой ставке, который оставляет ее на уровне 7,5% с сентября.

Удорожание финансовых продуктов, в частности, подстегнуло объявление частичной мобилизации, введение кредитных каникул и вероятность списания долгов за счет банков, пояснили эксперты.