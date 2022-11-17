Как, за сколько и зачем россияне покупают недвижимость в Дубае

Российский спрос на недвижимость в Дубае значительно вырос в 2022 году. Пики спроса пришлись на март — апрель и сентябрь — октябрь. Эксперт рынка недвижимости Георгий Патанин рассказал о том, как выбирают жильё в этой стране россияне и чем наши соотечественники отличаются от других иностранных покупателей в ОАЭ.

Георгий Патанин, эксперт по недвижимости, руководитель агентства недвижимости:

– Российский спрос на недвижимость в Дубае был ажиотажным и во многом остаётся таковым сейчас. Кто-то ищет арендное жильё за достаточно серьёзные деньги, кто-то покупает либо для себя, либо для сдачи в аренду. Такие запросы сейчас приходят регулярно.

Несмотря на ажиотажный спрос, россияне имеют свои особенности выбора жилья для покупки.

Наши соотечественники любят походить, посмотреть, подумать, сравнить, а рынок недвижимости Дубая живёт по другим правилам, так как сюда едут люди со всего мира, из Индии, Пакистана, Великобритания, Европа, США и из многих других. Эти иностранцы умеют считать деньги и понимают, что чем быстрее они примут решение, тем ликвиднее и эксклюзивнее предложение они могут получить. Именно из-за медленного выбора многие россияне сильно проигрывают в деньгах.

Доходность по инвестициям в недвижимость Дубая достигает 80%. При этом добавлю, что здесь застройщики достаточно активно предлагают беспроцентные рассрочки.

Сегодня россиян в большинстве своём интересуют квартиры в ценовом диапазоне от $250 до 500 тыс. При этом основной объём спроса всё-таки под сдачу в аренду или перепродажу.