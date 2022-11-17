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Дальневосточный банк изменил режим работы офиса в Иркутске

Дальневосточный банк изменил режим работы офиса в Иркутске на 10 дней.

– С 15 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года обслуживание клиентов – физических лиц в ДО 45 (Иркутск, Советская, 58) осуществляется по следующему графику:

  • понедельник-пятница – с 09.00 часов до 17.00 часов, без обеденного перерыва;
  • суббота, воскресенье – выходные дни.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и мобильное приложение «ДВ Банк» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.Более подробная информация - в разделе Офисы и банкоматы.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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