Дальневосточный банк изменил режим работы офиса в Иркутске на 10 дней.



– С 15 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года обслуживание клиентов – физических лиц в ДО 45 (Иркутск, Советская, 58) осуществляется по следующему графику:

понедельник-пятница – с 09.00 часов до 17.00 часов, без обеденного перерыва;

суббота, воскресенье – выходные дни.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и мобильное приложение «ДВ Банк» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.Более подробная информация - в разделе Офисы и банкоматы.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).