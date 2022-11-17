Направление движения на улицах Красноармейская и Лапина в Иркутске изменится с 21 ноября

Транспорт по Красноармейской будет двигаться в направлении от Карла Маркса в сторону Тимирязева. По улице Лапина – от Тимирязева в сторону Карла Маркса. Автовладельцам будет разрешен поворот с Тимирязева на улицу Лапина. До улицы Лапина Тимирязева станет двусторонней, рассказали в мэрии.

Также будет запрещен поворот налево с улицы Красного Восстания. Движение разрешат только направо с выездом на 3-го Июля.

По остальным улицам схема движения сохранится.

Кроме того, на пересечении улиц Седова, Тимирязева, Ленина и 3-го Июля с 21 ноября заработает «умный светофор».

Пешеходный переход от угла улиц Ленина и Тимирязева к 130-му кварталу ликвидируют.

Регулируемый пешеходный переход через улицу 3-го Июля к 130-му кварталу перенесен ближе к пересечению с Красного Восстания.