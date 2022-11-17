«О доступности жилья можно забыть». Эксперты – о последствиях отмены льготной ипотеки

Рынок нового жилья может остаться без господдержки. Вчера Минфин заявил, что не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки, которая истекает в 2022 году. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина также высказывалась против широкомасштабных льготных ипотечных программ,которые, по её мнению, создают дисбалансы на рынке и приводят к росту цен. Каких последствий ждать в случае отмены льготной ипотеки, порталу SIA.RU рассказали эксперты.

«Это решение будет иметь колоссальные последствия»

Отмена ипотеки с гоподдержкой будет иметь серьезные последствия для рынка жилья, считает директор компании «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова. О доступном жилье можно забыть.

– Не могу говорить за Москву, но что касается регионов, конечно, это будет иметь колоссальные последствия для отрасли жилищного строительства, потому что сейчас бОльшая доля сделок на рынке нового жилья совершается с ипотекой, а из них бОльшая часть – с использованием программы с господдержкой.

К каким последствиям приведёт отмена льготной ипотеки?

Во-первых, сократится доступность жилья. То, что прописано в целях нацпроектов, что с каждым годом наше жилье должно быть более доступным, об этом не может быть и речи без льготной ипотеки.

Во-вторых, сократится объём строительства. Буквально неделю назад я общалась с крупнейшим банком. Они уже сейчас на следующий год приостанавливают выдачу проектного финансирования по новым проектам, считая, что 2023 будет высокорискованным для отрасли. По их мнению, спрос на квартиры будет низкий. И это даже без новостей об отмене льготной ипотеки.

Поэтому отмена льготной ипотеки усугубит положение и приведет к серьезным последствиям для регионального рынка доступного жилья.

«Возможен всплеск спроса в декабре»

Екатерина Прядко, генеральный директор компании «Грандстрой», уверена, что отмена ипотеки с господдержкой негативно отразится на рынке, но это не изменит устойчивый тренд и желание населения жить в новом жилье.

– В настоящее время большинство сделок по приобретению квартир на первичном рынке происходит с использованием ипотеки с господдержкой, – поясняет Екатерина Прядко. – Субсидированная ипотека от застройщика, по сути, субсидируется от ставки ипотеки с господдержкой.

Несомненно, отмена ипотеки с господдержкой негативно повлияет на рынок. Скорее всего, информация об отмене вызовет всплеск спроса в декабре. Всегда есть желающие «запрыгнуть в последний вагон» и воспользоваться данной возможностью. Хотя в последнее время люди ведут себя менее импульсивно и часто не верят таким новостям. Многие решат, что это лишь очередные страшилки, а ипотека будет продлена. В этом случае всплеска может и не случится.

Если же решение об отмене будет принято, то ставка на новое жилье сравняется со ставкой, действующей на вторичном рынке, сейчас это примерно 10 %, и спрос на какое-то время может просесть.

Но в дальнейшем, я уверена, большинство людей будет отдавать предпочтение новостройкам даже независимо от более высокой ставки, так как люди предпочитают жить в новом жилье.

«Покупать новостройки будут всегда»

Новостройки будут покупать всегда, уверена директор ипотечного центра «Альфа-Банка» Ирина Маджара, потому что это жилье более высокого уровня, но отмена льготной ипотеки однозначно снизит его доступность.

– Исторически количество ипотечных кредитов в Иркутской области на новостройки не превышает 21% в общем объеме выдачи, – поясняет Ирина Маджара. – Это среднестатистические данные по всем банкам и программам кредитования. При этом структура рынка между готовым жильем и строящимся не менялась даже в связи с введением условий льготной ипотеки. До 79-81% клиентов предпочитают покупать готовое жилье.

Неизменность этих цифр я связываю даже не столько с уровнем ипотечных ставок в разное время, сколько с незначительными объемами строительства нового жилья в регионе. Все новостройки, по большому счёту, сосредоточены в Иркутске, а это ограничивает выбор клиента, проживающего за пределами областного центра.

Я считаю, что отмена льготной ипотеки существенно скажется на клиентах застройщика. В первую очередь это удорожает обслуживание кредита. Сейчас Альфа Банк предлагает ипотеку с господдержкой от 6% годовых. Так, например, на максимальную сумму кредита 6 млн рублей, при сроке кредита 30 лет, платеж по ипотеке с господдержкой составит 35 973 руб., а по стандартной программе – 58 914 руб. Очевидно, разница существенная для бюджета клиента. Учтем также, что в новостройке необходимо делать ремонт.

Сейчас в Иркутске возводятся жилые комплексы принципиально другого уровня и качества, они комфортны для проживания, обеспечены социально-культурными учреждениями, есть транспортная доступность. Я уверена, покупатель на новостройки будет всегда, но спрос в случае отмены льготной программы станет более ограниченным.

«Пока решение не принято»

Прогнозировать дальнейшее развитие событий на сегодняшний момент сложно, так как однозначного решения еще всё же не принято, отмечает директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова. В целом, она прогнозирует, что такое решение регулятора может привести к выравниванию условий конкуренции для первичного и вторичного рынка.

– Даже если произойдет первичный спад спроса на новостройки – запас прочности, по-прежнему существует, – подчеркивает Наталья Баркова. – К тому же банки смогут предложить альтернативные программы кредитования. По-прежнему будут действовать другие льготные жилищные кредиты, например, льготная семейная и сельская ипотека.