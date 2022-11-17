«Сухие» газоочистки БрАЗа попали в «100 лучших товаров России 2022»

Иркутский СибВАМИ («Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности») получил сразу несколько наград федерального конкурса «100 лучших товаров России 2022» за проект «сухих» газоочистных сооружений, установленных на Братском алюминиевом заводе. Награждение победителей – представителей Иркутской области прошло в столице региона.

Проект бразовских СГОУ №31 и 32 стал лауреатом конкурса, вошел в «Золотую сотню» и приобрел отличительный логотип конкурса. Кроме того, СибВАМИ предстоит получить награду за эффективное выполнение задачи импортозамещения. Церемония награждения победителей в этом особенно актуальном сейчас направлении состоится в Москве через месяц.

История СибВАМИ насчитывает более 60 лет. Он был основан как Иркутский филиал «Гипроалюминия», затем объединился с Ленинградским Всесоюзным научно-исследовательскими проектным институтом алюминиевой, магниевой и электродной промышленности («ВАМИ»); в 90-х годах получил статус самостоятельного государственного предприятия под наименованием "СибВАМИ", а в начале двухтысячных вошел в состав РУСАЛа.

В 2015 году основателем алюминиевой компании Олегом Дерипаской в соответствии с планом модернизации и внутренних природоохранных мероприятий было принято решение о разработке РУСАЛом собственной конструкции газоочистных сооружений. Перед инженерами СибВАМИ и Инженерно-технологического центра (ИТЦ) РУСАЛа была поставлена амбициозная задача – собственная разработка должна была превосходить импортные аналоги и по экологическому, и по экономическому эффекту.

Уже в 2017 году компания начала устанавливать на своих предприятиях СГОУ собственной разработки с идеальным соотношением цена-качество: при меньшей стоимости «сухие» газоочистные сооружения позволяют улавливать до 99,8 % фтористого водорода и твердых фторидов. В 2020 году проект «сухих» газоочисток РУСАЛа был удостоен Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского в номинации «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике».

– Нынешняя награда федерального конкурса «100 лучших товаров России» - заслуга не только СибВАМИ. Это успех команды проекта, в котором также участвовали сотрудники алюминиевого дивизиона и представители заводов, это коллективный труд, заслуженная награда компании РУСАЛ, - прокомментировал генеральный директор АО «СибВАМИ» Вячеслав Григорьев. – Это подтверждает правильность принятого компанией решения о развитии собственного экологического направления. Все газоочистные комплексы, поставленные и построенные по нашим чертежам, достигли необходимых проектных показателей, подтвердили свою экологическую и экономическую эффективность.

Торжественный запуск СГОУ № 31 и 32 на БрАЗе состоялся в конце 2021 года. На мероприятие были приглашены представители власти, общественности и СМИ.

– Запуск этих газоочистных сооружений стал еще одним этапом выполнения заводом мероприятий в рамках федеральной программы «Чистый воздух», – рассказал управляющий директор Евгений Зенкин. - Всего на заводе установлены 11 современных газоочисток, запланировано строительство еще четырех.

Кроме того, БрАЗ готовится к масштабной перестройке с переводом половины мощностей на современную технологию предварительно обожжённого анода, что даст существенное снижение нагрузки на окружающую среду. Электролизёры РА-550, которые будут использованы на новом производстве – также собственная разработка инженеров РУСАЛа.