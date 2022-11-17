Предприниматели Иркутской области выбирают дистанционную регистрацию бизнеса

Предприниматели Иркутской области предпочитают регистрировать свой бизнес, используя сервис Сбера «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета». В этом году более 200 бизнесменов воспользовались сервисом, причем 70% из них и зарегистрировали бизнес, и дистанционно открыли счет в Сбере, рассказали в SIA.RU в компании.

Сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем, а также открыть счёт без визита в банк.

Услуга предполагает отсутствие оплаты госпошлины, поскольку регистрационные документы в ФНС РФ подаются в электронной форме. Сервисом можно воспользоваться онлайн без визитов в банк и ФНС (при наличии биометрического загранпаспорта), онлайн с 1 визитом в офис банка для выпуска электронной подписи либо в офисе банка, где клиентский менеджер индивидуально проконсультирует по всем возникающим вопросам, поможет подготовить документы и передаст их в налоговую. При этом будущему ИП или учредителю компании не придётся подавать документы самостоятельно.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбера:

«Сегодня для того, чтобы подать документы на регистрацию бизнеса не обязательно нанимать юристов, нотариусов и даже посещать налоговую инспекцию. Банк поможет зарегистрировать бизнес без госпошлины и очередей за 4 простых шага».

ИП Савельева Галина Николаевна:

«В сентябре я зарегистрировала бизнес через сервис Сбера. Заявку заполнила самостоятельно на сайте банка, процесс был интуитивно понятным и не вызвал затруднений. Все необходимые для регистрации документы сформировались автоматически. Особенно порадовало дистанционное открытие счета без дополнительного визита в банк».

Сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» доступен физическим лицам — гражданам РФ от 18 лет, имеющим общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, а также смартфон с функцией NFC (англ. «ближняя бесконтактная связь») ОС не ниже Android 7.0 или iOS 13.6, пользователям интернет-банка и мобильного приложения СберБанк Онлайн (0+, необходим доступ в интернет.