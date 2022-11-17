Tele2 поддержала кейс-чемпионат школьников и студентов колледжей в Иркутске

Оператор мобильной связи выступил партнером регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата для школьников и студентов колледжей по экономике и предпринимательству, который прошел в Байкальском государственном университете, рассказали SIA.RU в компании.

В рамках отборочного тура Tele2 учредила специальную номинацию «Лучший цифровой проект», победителем в которой стала команда «Молодые инвесторы». Проект ребят предлагает решение проблемы кадрового дефицита IT-специалистов за счет организации профильного онлайн-обучения и цифровых технологий. Авторы идеи получили подарки от оператора.

Всего же в Байкальском государственном университете свои проекты защищали 28 команд из Иркутской и Московской областей, Бурятии, Забайкальского и Камчатского краев. В презентациях конкурсанты представили идеи по благоустройству городских пространств и инновационных решений в образовании и организации досуга. Победители регионального этапа поборются за победу в финале, который пройдет в Москве.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Tele2 всегда готова поддержать творческую молодежь, которая занимается проектной деятельностью и предлагает интересные решения в различных сферах, в том числе и в телекоме. В этот раз мы стали партнером регионального этапа кейс-чемпионата школьников и отметили одну из команд. Впереди – финал, и мы желаем победителям отборочного тура достойно представить свои проекты».

Мария Мима, организатор чемпионата, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Иркутской области, заместитель директора по развитию колледжа БГУ:

«Кейс-чемпионат позволяет ребятам выработать навыки выявления социально-значимых проблем в регионе, изучения потребностей целевой аудитории, выработки проектных решений. Командам удалось продемонстрировать умения бизнес-планирования, подготовки смет и составления организационных планов проектов. Наиболее успешные проекты уже имеют фактически проведенные переговоры и достигнутые договоренности с заинтересованными сторонами. Помимо ценных призов и подарков от партнеров, победители всероссийского кейс-чемпионата получат менторскую поддержку проектов и дополнительные бонусы при поступлении в ВУЗы РФ».