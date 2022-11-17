Названы самые дорогие пентхаусы России

Консалтинговая компания NF Group (ex-Knight Frank Russia) составила рейтинг топ-15 строящихся жилых комплексов с самыми дорогими пентхаусами в России. В рейтинг попали ЖК на первичном рынке недвижимости в Москве и Сочи. Стоимость самого дорогого пентхауса в Сочи превысила стоимость аналогичной недвижимости в Санкт-Петербурге и сегодня соответствует ценам на пентхаусы в Москве.

Стоимость лотов в проектах, вошедших в топ-15, находится в диапазоне от 920 млн до 3,36 млрд руб.

Самый дорогой пентхаус в стране выставлен на продажу в строящемся жилом комплексе «Царев Сад» на Софийской набережной прямо напротив Кремля. Проект обещает будущим владельцам резиденцию площадью 1 202 кв. м с самым дорогим видом Москвы на Кремлевские башни и изысканную клубную атмосферу в доме.

Ранее нижнюю строчку рейтинга занимал петербургский клубный комплекс «Императорский Яхт-клуб», однако сейчас его вытеснили более дорогие лоты. Пентхаус на Безымянном острове площадью 633,8 кв. м экспонируется чуть дороже 864 млн рублей. Владение подразумевает доступ к марине и вертолетной площадке, пользование закрытым wellness-центром со спа-зоной, бассейном и рестораном высокой кухни Wine&Crab. Цена за квадратный метр в 1,36 млн рублей в единственном петербургском проекте, ранее входившем в топ-15, – в два раза ниже, чем в самом дорогом столичном пентхаусе.

13 строчку рейтинга занял комплекс класса «де-люкс» MANTERA Seaview residence – единственный проект на Юге России, который оказался сопоставим по цене с московским жильем премиального уровня.

Из оставшихся в экспозиции пентхаусов в многофункциональном комплексе самый дорогой стоит чуть более 985 млн руб. (4,16 млн за кв. м), что соответствует средним московским ценам и заметно превышает петербургские. При этом по цене за квадратный метр пентхаус MANTERA Seaview residence входит в семерку лидеров. Помимо высоких потолков, широких морских видов, открывающихся с первой линии, инфраструктуры комплекса класса «люкс», абсолютной приватности и дизайнерских интерьерных решений с использованием в отделке натуральных материалов, владельцам одного из самых дорогих пентхаусов в стране будет доступен высококлассный гостиничный сервис уровня 5*.

«Пентхаус – всегда штучный, элитарный продукт, сплав уникальных характеристик, – отмечает Елена Кабешева, коммерческий директора девелопера FIVE (проект deluxe-класса MANTERA Seaview residence). – Пентхаусы приобретают как актив, стоимость которого практически не зависит от колебаний рынка. Именно высокий класс продукта обеспечивает в данном случае защиту средств. Поэтому и ценообразование здесь строится иначе – от стремления удовлетворить любые возможные запросы и изысканный вкус будущего владельца. Но в отличие от московских и петербургских проектов, где исторический центр сам по себе способствует появлению недвижимости deluxe-класса, в Сочи территорию, которая соответствовала бы проекту такого уровня, пришлось создавать с нуля. То, что нам удалось соединить в пентхаусах все лучшее, что придумано в мировой практике для этого формата элитной недвижимости, подтверждено премией European Property Awards 2021–2022».

Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia):

«Безусловно, пентхаусы – это продукт, обладающий уникальными критериями качества и внутренним наполнением, позволяющими выделить их в отдельную категорию элитной жилой недвижимости. Благодаря совокупности неповторимых характеристик “топовые” пентхаусы можно отнести к формату “трофейной недвижимости”, которая является привлекательным активом как с точки зрения обладания уникальным объектом, так и с точки зрения сохранения и преумножения инвестиций даже в периоды экономической нестабильности. Сегодня средневзвешенная цена квадратного метра в 15 самых дорогих пентхаусах составляет 3,5 млн руб., что в 2,3 раза выше среднерыночного значения на рынке элитной жилой недвижимости Москвы. При этом показатель цены квадратного метра варьируется от 2,3 до 6,5 млн руб.».