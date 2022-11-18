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Сбер запустил собственную систему управления операционным риском СберОРМ

Сбер внедрил собственную систему управления операционным риском СберОРМ, полностью отказавшись от иностранного программного обеспечения.

СберОРМ – это ИТ-решение на основе цифровой облачной платформы Сбера Platform V. Автоматизированная система основана на лучших мировых практиках и обеспечивает полный цикл управления операционным риском в организации.

СберОРМ позволяет автоматизировать процесс выявления и обработки информации об инцидентах, формировать прогноз потерь по рискам, отслеживать фактический уровень рисков и давать рекомендации по их минимизации. Собственное решение, которым сейчас пользуются более 30 тысяч человек, позволило Сберу в 4 раза сократить расходы на управление операционным риском, в том числе за счет того, что 80% решений теперь принимаются автоматически.

СберОРМ помогает проактивно реагировать на выявленные в процессах недостатки и продолжать предоставлять клиентам Сбера надёжные сервисы. СберОРМ также обеспечивает соответствие требованиям регулятора к системе управления операционным риском, включая расчет капитала и формирование обязательной отчетности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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