Сбер запустил собственную систему управления операционным риском СберОРМ

Сбер внедрил собственную систему управления операционным риском СберОРМ, полностью отказавшись от иностранного программного обеспечения.

СберОРМ – это ИТ-решение на основе цифровой облачной платформы Сбера Platform V. Автоматизированная система основана на лучших мировых практиках и обеспечивает полный цикл управления операционным риском в организации.

СберОРМ позволяет автоматизировать процесс выявления и обработки информации об инцидентах, формировать прогноз потерь по рискам, отслеживать фактический уровень рисков и давать рекомендации по их минимизации. Собственное решение, которым сейчас пользуются более 30 тысяч человек, позволило Сберу в 4 раза сократить расходы на управление операционным риском, в том числе за счет того, что 80% решений теперь принимаются автоматически.

СберОРМ помогает проактивно реагировать на выявленные в процессах недостатки и продолжать предоставлять клиентам Сбера надёжные сервисы. СберОРМ также обеспечивает соответствие требованиям регулятора к системе управления операционным риском, включая расчет капитала и формирование обязательной отчетности.