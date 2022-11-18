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Жителям Приангарья стал доступен новый сервис бронирования от МТС

МТС запустила сервис бронирования отелей по всей России на платформе travel.mts.ru. На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России, в том числе в Иркутске и Иркутской области. 

На сайте можно забронировать отдых и рабочие поездки не только в крупных курортных городах региона с традиционно высокой посещаемостью, но и номера в гостиницах небольших населенных пунктов. До конца года на МТС Travel будут доступны более 205 предложений по всей области, более половины – в самом Иркутске.

Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье. Ранее на МТС Travel в режиме бета-версии появилась возможность забронировать проживание в Турции. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы.

«В этом году, по аналитике нашей BigData, Приангарье стало одним из лидеров среди регионов России, где отмечен наибольший рост интереса со стороны путешественников – Иркутская область приняла на 36% больше туристов, а жители области стали чаще путешествовать внутри региона. С новым сервисом, это станет еще удобнее, так как в будущем мы предложим не просто услуги по бронированию отелей, а целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы – покупка билетов на транспорт, экскурсии, гиды, аренда авто, покупка билетов на концерты, финансовые продукты», – говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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