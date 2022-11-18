Сбер запустил сервис уведомления о выставленных счетах за услуги дошкольного образования

Сбер в Иркутской области запустил сервис уведомления о выставленных счетах за услуги дошкольного образования. К сервису подключены детские сады региона – более 200 учреждений, рассказали SIA.RU в пресс-службе банка.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо один раз оплатить счёт в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн, затем перейти во вкладку «Платежи» и выбрать из перечня поставщиков услуг нужный детский сад. В информации о лицевом счете необходимо включить уведомления, нажав значок колокольчика. После выставления счета, пользователю будут поступать push или смс-уведомления о сумме начисленной задолженности.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Сбербанк постоянно совершенствует свои онлайн-сервисы для того, чтобы обслуживание наших клиентов становилось все более удобным и быстрым. Новый сервис существенно упрощает процесс оплаты услуг и экономит время клиентов: не нужно запоминать реквизиты, оплату можно делать в один клик».

127 000 платежей было совершено иркутянами через мобильное приложение СберБанк Онлайн с начала учебного года за услуги образования, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.