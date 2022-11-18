Сбер приглашает иркутян на ярмарку недвижимости

19 ноября Сбер проведет в Иркутске традиционную ярмарку недвижимости, где будут представлены 32 жилых комплекса от компаний-застройщиков Байкальского региона. Специалисты банка расскажут про ипотечные программы и сервисы. Ярмарка пройдет в здании банка по адресу: ул. Нижняя Набережная, 10 с 10:00 до 15:00.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Ярмарка недвижимости – это уникальная возможность получить консультацию по всем вопросам и сравнить квартиры в разных жилых комплексах. Сотрудники банка помогут подобрать программу кредитования, расскажут о льготных программах кредитования «Ипотека с господдержкой – 2020», «Семейная ипотека», условия получения ипотеки траншами, так, чтобы клиенты могли определится с комфортным платежом в период строительства».

На ярмарке будет возможность подобрать, забронировать и приобрести квартиру в следующих ЖК ведущих застройщиков региона: «Сибиряков», «Zenit», «Художник», «Юбилейный», «Радужный парк», «Скандинавия», «Новый рекорд», «Терраса», «Затон», «Семья», «Новые горизонты на Пушкина-3», «CORSO residence», «Пулковский», «Союз PRIORITY», «Life», «Sun city», «Стрижи Сити», «Квартал Стрижи», «Ботаника», «Символ», «Очаг», «Простор», «Взлетка», «Сосновый бор», мкрн. Хрустальный парк, «Видный», «Сокольники», «5 элемент», «Кумир», «1 Ленинский квартал», «МЕГА», «Лето». Ряд застройщиков предложат на время проведения ярмарки специальные условия на приобретение квартир.

Агентства недвижимости «Региональный центр недвижимости», «Viколь», «Century21. Недвижимость мира» представят свои предложения по покупке, продаже и аренде недвижимости, в том числе, загородной. Для маленьких гостей ярмарки будет организован бесплатный аквагрим.