Рынок фастфуда в России за год вырос на 5%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на это повлияло увеличение среднего чека и расширение размера заказа.

Объем продаж в сфере QSR (рестораны быстрого питания) в России по итогам 3 квартала 2022 года вырос на 5% по сравнению с 3 кварталом 2021 года.

Бургеры занимают 30% от всех трат россиян в ресторанах быстрого питания. По 10% составила доля картошки фри и роллов в кошельке покупателя QSR. Немного отличается ситуация в столице. Если на первом и втором по популярности местах по-прежнему бургеры и картофель фри, то третье место занимает кофе, смещая роллы на четвертое место.

В 3 квартале 2022 года в среднем россияне посещали «Вкусно и точка» 6,5 раза. В аналогичный период прошлого года частота покупки в McDonalds составляла 7,4 раза. Среди москвичей частота покупки сократилась с 8,7 до 7,5 раза.

Лидером по частоте покупки как в Москве, так и по России в целом стал Burger King (7,8 и 7,4 раза соответственно). Частота посещения KFC составила 6,4 раза по России и в Москве 6,9 раза.

Больше всего в QSR россияне тратят в будни. На рабочие дни приходится 65% от всех трат в ресторанах быстрого питания, на выходные – 35%.

«Рестораны быстрого питания (QSR) безусловно трансформируются под текущие реалии, а вместе с тем адаптируется и покупатель. Основная цель – восстановиться рынку после двух кризисов.

Благодаря тому, что иностранные производители успели заработать авторитет в глазах российского потребителя, полюбились людям качеством и ассортиментом, у них есть все шансы на позитивные результаты к концу года.

В момент приостановки деятельности одной из компаний, остальные смогли более активно привлекать новую аудиторию и растить лояльность у своих покупателей. С возвращением игрока конкуренция и активность остальных будет усиливаться под воздействием уникальной специфики», – отметила директор М-Ромир Ксения Пайзанская.