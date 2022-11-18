45% сибиряков согласны с тем, что не в деньгах счастье

57% жителей СФО, Забайкалья и Бурятии считают себя материалистами. Лучшим философом всех времен, по мнению жителей указанных регионов, является Сократ. Мнения относительно того, в деньгах ли счастье, разделились. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Международному дню философии 19 ноября.

Отвечая на вопрос, что для вас философия (можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные чаще всего выбирали варианты «самое важное знание об устройстве мира и человека» (37%), «то, что помогает легче пережить трудные времена» (23%) и «мои личные мысли» (23%). Лишь 15 % назвали философию «чем-то скучным и непонятным».

57% считают, что им свойственно философское отношение к жизни (49% скорее да, 8% определенно да). По мнению 22%, им не свойственно философское отношение к жизни (20% скорее нет, 2% определенно нет). 22% не смогли определиться.

Отвечая на вопрос о собственных философских убеждениях, 57% опрошенных назвали себя материалистами. При этом 13% считают себя идеалистами, 12% – пофигистами (люди, которым свойственно равнодушное и безразличное отношение к происходящим событиям). 10% назвали себя агностиками и только 3% реалистами.

45% респондентов согласны с фразой «не в деньгах счастье» (37% скорее согласны, 8% – полностью). 41% полагают, что счастье все-таки в деньгах (32% скорее уверены в этом, 9% твердо уверены). При этом 15% затруднились ответить на этот вопрос.

58% опрошенных считают, что общие знания по философии – важный показатель уровня образования современного человека (47% скорее да, 11% определенно да). При этом 19% не считают общие знания философии важными для современного образования (17% скорее нет, 2% определенно нет). Еще 23% затруднились дать ответ.

Лучшим философом всех времен 37% опрошенных назвали Сократа, 24% Канта, замкнул тройку «призеров» Маркс (13%). Еще 8% считают лучшим философом Платона, 3% – Гегеля, 1% – Декарта. Другие философы суммарно набрали 10% голосов.

*Опрос проводился 8-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.