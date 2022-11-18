Рабочий ИркАЗа опубликовал видео с ALeненком

Так заводчане прозвали молодую косулю, которая сегодня пришла в гости на завод.

Животное заметили сотрудники предприятия. Косуля решила выбраться из леса и устроить себе променад по шелеховской промплощадке РУСАЛа. Косуля пробежалась между корпусами электролизного производства Иркутского алюминиевого завода.

Выловили косулю сотрудники отдела ГО и ЧС ИркАЗа и выпустили в лесу. А металлурги уверены, что не зря изящного оленя, как еще называют косуль, так резко потянуло к производству и заводчанам – чувствуют, где трудятся добрые и хорошие люди.

Специалисты отмечают, что в последнее время основная причина выхода косуль к населенным пунктам – увеличение высоты снежного покрова в лесу, что затрудняет поиски корма.