Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
3 тысячи иркутян, 20 СМИ зарегистрировались на фестиваль «Энергия» в Иркутске
«Иркутск – особенный город». Звёзды фестиваля «Энергия» – о предстоящей встрече с горожанами
2500 иркутян зарегистрировались на фестиваль «Энергия»
Все материалы сюжета

Рабочий ИркАЗа опубликовал видео с ALeненком

Так заводчане прозвали молодую косулю, которая сегодня пришла в гости на завод.

 

Животное заметили сотрудники предприятия. Косуля решила выбраться из леса и устроить себе променад по шелеховской промплощадке РУСАЛа. Косуля пробежалась между корпусами электролизного производства Иркутского алюминиевого завода.

Выловили косулю сотрудники отдела ГО и ЧС ИркАЗа и выпустили в лесу. А металлурги уверены, что не зря изящного оленя, как еще называют косуль, так резко потянуло к производству и заводчанам – чувствуют, где трудятся добрые и хорошие люди.

Специалисты отмечают, что в последнее время основная причина выхода косуль к населенным пунктам – увеличение высоты снежного покрова в лесу, что затрудняет поиски корма.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
В центре Нью-Йорка появился баннер с призывом "вернуться домой"
Bloomberg: Россию ожидает рецессия до третьего квартала 2023 года
В Совфеде предлагают заморозить активы покинувших Россию бизнесменов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании