Иркутская область вошла в топ-30 национального рейтинга научно-технологического развития

Итоги национального рейтинга научно-технологического развития регионов представили на совместном заседании комиссии по научно-технологическому развитию и Государственного совета по науке. Как рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства области, Приангарье заняло 21 место.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Главная цель национального рейтинга – стимулировать регионы изменять подходы к формированию научно-технологической среды, используя его интегральные показатели. Уверен, он станет эффективным инструментом для исследователей, федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с точки зрения объективной оценки развития отрасли на местах и понимания направлений, которые необходимо усилить, что позволит субъектам разработать собственные инновационные технологии и ускорить достижение технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент страны, – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Как подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в Приангарье есть не только огромный научный потенциал, но и все необходимое для создания и развития наукоемких производств, которые позволят решить задачи по импортозамещению.

– В сегодняшних условиях экономика Иркутской области выдерживает последствия антироссийских санкций. У нас наблюдается рост промышленного производства и экспорта продукции. Кроме того, в регионе модернизируются предприятия, благодаря чему открываются новые производственные площадки, появляются возможности для выпуска высокотехнологичной и импортозамещающей продукции, – сказал Игорь Кобзев.

Национальный рейтинг сформирован на базе 33 показателей, сгруппированных в три блока.

Первый – «органы власти». Среди прочего он учитывает объемы расходов субъекта на научные исследования, количество кандидатов и докторов наук в регионе, долю организаций, осуществляющих технологические инновации. Второй – «среда для ведения наукоемкого бизнеса». В него входят такие показатели как наличие в регионе специализированных институтов развития для поддержки научной деятельности, а также территорий со специальными правовыми режимами (ТОСЭР, ОЭЗ, НОЦ, кластеры). Сюда же включен уровень инновационной активности организаций и другие. Третий блок – «среда для работы исследователей». Здесь учитываются обеспеченность субъекта инфраструктурой, число патентных заявок на изобретения, заработная плата сотрудников организаций, занимающихся научными исследованиями.

– В контексте происходящих событий, когда идет вторая волна индустриализации, а доступ к западным технологиям ограничен, отечественные научно-технические проекты должны стать приоритетными. Для этого в Иркутской области созданы и работают научно-образовательный центр «Байкал», БАЙКАЛ.ЦЕНТР, центр инжиниринга при Центре «Мой бизнес». Совместная деятельность этих структур позволяет сопровождать научно-технические проекты от идеи до реализации, привлекать федеральные фонды. Например, недавно при содействии всех этих организаций Иркутский завод гусеничной техники получил федеральный грант на создание серийного производства вездехода в размере 30 млн рублей, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.