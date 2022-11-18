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Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Лукойл. Фиксированный купон» от СК Уралсиб Жизнь

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Лукойл. Фиксированный купон» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании Уралсиб Жизнь. Стратегия подразумевает инвестирование в акции одной из ведущих нефтегазовых компаний России и мира – «Лукойл». Оформить полис с новой стратегией можно в любом отделении Банка Уралсиб.

Новая инвестиционная стратегия является купонной. Размер гарантированного купона равен 12,52% годовых. Выплата купонов осуществляется ежеквартально. Срок инвестирования – 1 год. Минимальный размер капитала для инвестирования – 1 500 000 рублей.

В рамках стратегии предусмотрены три механики выплат.

  • Стандарт - ежеквартальный, гарантированный купон выплачивается в размере 3,13% когда стоимость акции «Лукойла» (далее акции) не превышает барьер Автоотзыва. В этом случае клиент получает гарантированные купоны и 100% вложенных средств. 

  • Автоотзыв – механика срабатывает, когда стоимость акции в дату наблюдения превышает установленный барьер. В этом случае инвестиционная часть программы закрывается – клиент получает гарантированный купон и всю сумму инвестиций (вложенных средств), а страховая часть действует до момента окончания договора страхования (или расторжения).  Автоотзыв начинает работать со 2-й даты наблюдения, где барьер составляет 110% от начальной стоимости акции. В третью дату наблюдения барьер составляет 105%, в четвертую – 100%. 

  • Final strike – сценарий, при котором стоимость акции на последнюю дату наблюдения, если не было автоотзыва, находится ниже первоначальной стоимости. В этом случае клиент дополнительно к гарантированным купонам получает средства в размере своего первоначального взноса, умноженного на коэффициент значения стоимости акции на последнюю дату наблюдения.

На протяжении всего периода действия полиса клиент находится под страховой защитой. В случае наступления страхового события (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая*, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой гарантированного или возможного дополнительного инвестиционного дохода в зависимости от выбранной стратегии. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

*Уход из жизни застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшего при авиакатастрофе, кораблекрушении, крушении поезда или при ДТП в общественном транспорте.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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