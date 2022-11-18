Капитальный ремонт дороги, ведущей к Байкалу, завершён в Иркутской области

Капитальный ремонт автомобильной дороги Иркутск – Большое Голоустное, ведущей на озеро Байкал, завершён в Иркутской области. Об этом рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Сегодня, 18 ноября, введён в эксплуатацию последний участок трассы с 98 по 114 километр. На его приведение в нормативное состояние из областного и федерального бюджетов было выделено 824 млн рублей. Общая же стоимость капитального ремонта трассы составила 3,5 миллиарда рублей. Его провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

– Долгое время значительная часть автодороги Иркутск – Большое Голоустное была гравийной, находилась в неудовлетворительном состоянии. Машины ездили сквозь облака пыли, часто пробивали колёса, поэтому жители региона и туристы выбирали отдых в других местах Байкала. К информации о начале капитального ремонта трассы многие отнеслись скептически, но сегодня он завершён. Иркутск и Большое Голоустное связывает 114 километров качественной асфальтированной дороги. Поздравляю с этим всех, кто проектировал и проводил капитальный ремонт. Вы сделали большую важную работу, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Генеральный подрядчик работ «Дорожная служба Иркутской области», субподрядчик РСП «Топка». Её специалисты отремонтировали мостовые переходы, водопропускные трубы, выполнили устройство обочин, тротуаров, установили бордюрный камень, уложили асфальт. Также были обустроены съезды к жилым домам, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, установлено металлическое барьерное ограждение, в Большом Голоустном сделаны остановочные пункты.

– На тракте Иркутск - Большое Голоустное оставался последний гравийный участок - с 98 по 114 километр. Теперь здесь – асфальтобетонное покрытие. Работы проведены трудоемкие, смонтировано четыре моста. При этом подрядная организация провела их с опережением сроков на год. Для работ были привлечены местные жители – около 100 человек из села Большое Голоустное, – отметила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

– Восстановление автодороги было начато в 2017 году. За семь лет планировалось провести полное усиление конструкции дорожной одежды и заменить гравийное покрытие на асфальтобетон. На всех этапах капитальный ремонт получал федеральное финансирование. Благодаря этому мы смогли быстро и качественно привести дорогу в хорошее состояние. Мы уже сейчас видим, что по ней ездит гораздо больше машин, чем раньше. Большое Голоустное становится все более популярным местом, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Капитальный ремонт дороги был начат в 2017 году с самого сложного участка – с 46 по 70 км. Он занял два года. После реконструкции его ширина составила шесть метров, был построен мост длиной более 30 метров. На втором этапе, в 2018 году, в нормативное состояние привели отрезок с 4 по 15 километр. В 2019 году специалисты работали провели капитальный ремонт участков с 15 по 32 километры и с 41 по 46 километры; на въезде в Большое Голоустное, с 114 по 116 километры, заменили верхний слой дорожного покрытия. В 2020 году прошел капитальный ремонт участка с 75 по 85 километр. На отрезках с 1 по 4 километр, с 70 по 75 километр выполнены работы по устройству слоев износа. В 2021 году был пятый этап капитального ремонта. С финальным – шестым этапом – подрядная организация «Дорожная служба Иркутской области» – справилась с опережением сроков на год. Также в этом году раньше установленного срока завершился капитальный ремонт на участке дороги с 85 по 98 километр.