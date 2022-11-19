Троих полицейских из Иркутска обвинили в получении крупной взятки

СУ СКР по региону предъявило обвинение троим полицейским из Иркутска в получении взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщает 19 ноября пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с января 2019 года по апрель текущего года полицейские, занимавшие должности государственных инспекторов безопасности дорожного движения ОТН и РАМТС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», а также иные сотрудники указанного отдела, действуя в составе организованной группы, получили незаконное вознаграждение – взятку от лиц, оказывающих населению услуги по организации производства регистрационных действий с транспортными средствами вне имеющихся очередей.

Установлено, что незаконное вознаграждение передавалось как в наличной, так и безналичной форме разными суммами. Обвиняемые арестованы на 2 месяца.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению данного преступления.