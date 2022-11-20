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Автомобиль FAW столкнулся с поездом в Иркутской области – водитель машины погиб на месте

Авария случилась в рабочем поселке Октябрьский Чунского района Иркутской области – водитель автомобиля столкнулся с железнодорожным составом, водитель машины погиб на месте случившегося, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент случился 20 ноября, водитель FAW выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд «128 км ВСЖД». Повреждены контактная сеть и локомотив.

Проводится доследственная проверка по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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