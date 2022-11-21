«Облкоммунэнерго» реконструировало ЛЭП «Мамакан-Мусковит» в Мамско-Чуйском районе

Это единственная магистральная линия, идущая от Мамаканской ГЭС в Мамско-Чуйский район и от нее зависит энергоснабжение всех поселков района, рассказали SIA.RU в «Облкоммунэнерго».

После банкротства добывающего предприятия и его энергетических подразделений электрические сети района в конце 2002 года были переданы в областную собственность. В 2010 году была реконструкция идущей в район

линии 110 кВ со стороны Мамаканской ГЭС. Но в 2012 году нвестиционную программу по реконструкции линии свернули, обновить успели всего 50 километров из 81-го.

Возобновили реконструкцию линии в 2020-м году.

Сложности заключались в том, что линия проходит в основном по горной и болотистой местности вдоль реки Витим. Так же возникали трудности с доставкой необходимых материалов, так как у района отсутствует наземное сообщение с «большой землей». К тому же в зимние месяцы работы приходилось останавливать при установлении экстремально низких температур.

Несмотря на все трудности, подрядная организация «БСЭС-Иркутск» смогла завершить работы за два года и 17 ноября специалисты «Облкоммунэнерго» и подрядной организации произвели переключение подстанции Мусковит на новую линию 110 кВ.