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Российские работодатели отказываются от поощрений сотрудников

10% компаний урежут часть бонусов в 2023 году, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Работа.ру» и «СберПодбора».

При этом ранее сервисы сообщали, что 63% работодателей отказались выдавать новогодние премии – это вдвое больше, чем в декабре 2021-го.

Основная причина, по которой бизнес уменьшает число бенефитов для персонала, – это кризис и желание сэкономить, а также снижение конкуренции за кандидатов в сфере «белых» воротничков, отметили эксперты.

Кроме того, в условиях меняющейся экономики работодатели предпочитают повышать зарплаты, а не тратиться на бонусные программы, подчеркнули во ВНИИ труда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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