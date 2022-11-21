Подписку на годовое юридическое обслуживание смогут оформить иркутяне в отделениях Сбербанка

Теперь в правовых подписках больше видов услуг, а цена осталась неизменной, рассказали SIA.RU в компании.
В Иркутске продолжает расти спрос на юридические услуги, при этом наблюдается нехватка квалифицированных специалистов. Минтруд Иркутской области включил профессию юриста в число самых востребованных специальностей до 2032 года.
Сотрудники Сбербанка предложат иркутянам выбрать из трёх годовых тарифов: «Лайт», «Оптима» или «Премиум». Все они недавно пополнились новыми услугами, в частности консультациями по вопросам ЖКХ, недвижимости и автоправа. В «Лайт» теперь включено 15 видов услуг и сервисов, которые обеспечат базовую правовую защиту. «Оптима» состоит из 18 видов услуг и позволит действовать уверенно в самых разных ситуациях. «Премиум» – это 19 видов услуг и сервисов, большая часть которых безлимитны и доступны не только владельцу подписки, но и членам его семьи. До 99% стоимости подписки можно оплатить бонусами «Спасибо».
Подписка на год стоит примерно, как одна или две разовые традиционные консультации у юриста.
Однако пакет услуг, который предлагает иркутянам Сбербанк, состоит не только из устных и письменных консультаций, но и включает составление и разъяснение документов, помощь в переговорах, обзор изменений законодательства, составление налоговой декларации и другие услуги.
Проект создан силами Сбербанка и юридического сервиса «СберПраво», он поможет иркутянам решать их насущные вопросы, в которых нужна юридическая поддержка.
Подписку на годовое юридическое обслуживание можно приобрести в отделениях Сбербанка в г. Иркутске по адресам:
- ул. Урицкого, 19
- ул. Розы Люксембург, 215В
- ул. Декабрьских Событий, 105А
- б-р Рябикова, 20Б
- пр-д Ербанова, 6
- м-н Первомайский, 27А
- ул. Рабочего Штаба, 9
- ул. Мира, 100А
- ул. Дзержинского, 27А
- м-н Юбилейный, 47
- пр-т Маршала Жукова, 5/1
- ул. 2-я Железнодорожная, 78
- ул. Байкальская, 206
- ул. Розы Люксембург, 62
- ул. Советская, 73