Подписку на годовое юридическое обслуживание смогут оформить иркутяне в отделениях Сбербанка

Теперь в правовых подписках больше видов услуг, а цена осталась неизменной, рассказали SIA.RU в компании.

В Иркутске продолжает расти спрос на юридические услуги, при этом наблюдается нехватка квалифицированных специалистов. Минтруд Иркутской области включил профессию юриста в число самых востребованных специальностей до 2032 года.

Сотрудники Сбербанка предложат иркутянам выбрать из трёх годовых тарифов: «Лайт», «Оптима» или «Премиум». Все они недавно пополнились новыми услугами, в частности консультациями по вопросам ЖКХ, недвижимости и автоправа. В «Лайт» теперь включено 15 видов услуг и сервисов, которые обеспечат базовую правовую защиту. «Оптима» состоит из 18 видов услуг и позволит действовать уверенно в самых разных ситуациях. «Премиум» – это 19 видов услуг и сервисов, большая часть которых безлимитны и доступны не только владельцу подписки, но и членам его семьи. До 99% стоимости подписки можно оплатить бонусами «Спасибо».

Подписка на год стоит примерно, как одна или две разовые традиционные консультации у юриста.

Однако пакет услуг, который предлагает иркутянам Сбербанк, состоит не только из устных и письменных консультаций, но и включает составление и разъяснение документов, помощь в переговорах, обзор изменений законодательства, составление налоговой декларации и другие услуги.

Проект создан силами Сбербанка и юридического сервиса «СберПраво», он поможет иркутянам решать их насущные вопросы, в которых нужна юридическая поддержка.

Подписку на годовое юридическое обслуживание можно приобрести в отделениях Сбербанка в г. Иркутске по адресам: