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Кредит наличными от АТБ – лидер рейтинга самых выгодных предложений в ноябре 2022 года от Bankiros

Финансовый портал Bankiros.ru собрал 10 лучших предложений, где оформить кредит наличными в ноябре. Кредит наличными от Азиатско-Тихоокеанского банка уже второй месяц подряд признаётся лучшим по совокупности параметров и занимает первую строчку рейтинга.

При составлении рейтинга учитывались несколько показателей: минимальная и максимальная ставка по кредиту – последняя особенно важна для обычного заемщика; как быстро оформить кредит и какие дополнительные условия необходимо выполнить; требования к пакету документов и качеству кредитной истории; доступность программы для большинства россиян.

В рейтинг попали банки, которые не только предлагали привлекательные минимальные ставки, но и раскрывали подробную информацию о полной стоимости кредита.

Напомним, что кредит наличными АТБ доступен по ставке от 4,9%, а при оформлении в приложении АТБ Мобайл - от 4,4%. Максимальная сумма составляет 3 миллиона рублей, срок – до 5 лет.

Аналитики портала оценили специальную акцию «Чудеса под Новый год», которая даёт заёмщикам шанс выиграть главный приз в 202 300 рублей. Также в рамках акции еженедельно разыгрываются призы по 20 230 рублей. Она продлится до 25 декабря 2022 г.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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