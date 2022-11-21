Россельхозбанк поделился опытом повышения доступности и качества услуг банка на сельских территориях в рамках Всемирного дня качества

На международном форуме «Всемирный день качества в России» заместитель директора департамента управления и развития региональной сети Россельхозбанка Сергей Каплунов выступил в двух сессиях: «Качество финансовых услуг и финансового просвещения» и «Качество и доступность финансовых услуг для потребителей в современных условиях». Сергей Каплунов рассказал о том какую работу ведет РСХБ для повышения уровня финансовой грамотности населения, а также о наиболее востребованных дополнительных услугах, которые клиенты банка могут получить в отделениях на труднодоступных сельских территориях страны.

Сессии прошли в формате круглых столов, где представители разных финансовых организаций и сообществ обсудили взаимосвязь между повышением уровня финансовой грамотности и улучшением качества предоставления услуг на российском рынке, а также поделились тем, какие дополнительные мероприятия предпринимают компании, чтобы поднять свой сервис на новый уровень.

«РСХБ выступает за ответственное потребление финансовых услуг, поэтому мы на постоянной основе проводим обучающие мероприятия. В этом году совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности была запущена расширенная программа для жителей сельских территорий. Перед ее стартом был проведен объемный опрос, который показал, что, несмотря на определенный уровень консервативности, жителей отдаленных территорий интересуют вопросы кибербезопасности, цифровой грамотности и основ инвестирования», - рассказал Сергей Каплунов.

В ноябре 2022 года региональная сеть Россельхозбанка насчитывает 1546 точек присутствия в 82 регионах страны, 70% из них расположены на сельских территориях. Банк обеспечивает 100% покрытие сельских территорий и особой популярностью пользуются офисы, где предоставляются возможности воспользоваться доступом в Интернет или офисной оргтехникой.

«В ряде наших отделений предоставляются уникальные для банков услуги. Мы представлены в таких населенных пунктах, где кроме нашего отделения может не быть других организаций и поэтому наша социальная миссия в том, чтобы сделать офисы максимально удобными и мультифункциональными. Например, мы даем клиентам возможность бесплатно подключиться к Интернету, распечатать необходимые документы и получить услуги, доступные в МФЦ. Также очень востребована возможность проведения удаленных медицинских консультаций. Таким образом, наши отделения превращаются в Центры деловой активности. Порядка 600 мероприятий в год сотрудники региональной сети банка проводят в офисах и на выезде. На сельских территориях мероприятия проходят очно, там эта потребность гораздо выше, чем в городе», - отметил Сергей Каплунов.