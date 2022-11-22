«Гул большого времени». Столичные звезды – о творчестве, энергии, Иркутске

Звезды – обычные люди. Эта мысль красной нитью проходила через выступления многих гостей фестиваля культуры «Энергия», организованного в Иркутске в честь 20-летия российского холдинга Эн+. Каково это – слыть эпатажным режиссером, быть никому не известным начинающим писателем или известным актером, живущим в ожидании роли? Где брать энергию, когда опускаются руки? Маша Трауб, Владимир Кошевой, Юлия Меньшова и Константин Богомолов поделились своими историями.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Пока ты не “висишь” на стене в классе, у тебя все еще впереди»

Маша Трауб сегодня известна как автор более 30 книг прозы и двух детских книг. По ее бестселлеру «Дневник мамы первоклассника» на студии Станислава Говорухина был снят художественный фильм со Светланой Ходченковой в главной роли, а по мотивам книги «Домик на юге» Вера Сторожева поставила комедию «Сдается дом со всеми неудобствами». Произведения автора посвящены теме материнства и образу жизни российского среднего класса.

Фото Н. Понамаревой

– Я не хочу ничего доносить до читателя, учить чему-то, я просто ставлю перед ним зеркало. Что он увидит там? Это зависит от него, – говорит Маша Трауб.

Она начинала как общественно-политический журналист, проработав не один год в столичных изданиях. Писательская карьера началась неожиданно, с подачи супруга.

– Мне было 28, я была международником, брала интервью у Жака Ширака, между прочим. Но муж однажды сказал, что ему нужны щи-борщи, а не вот это «прилетела-улетела». И я ответила: «Да, дорогой, хорошо». Уволилась в один день. Никто из коллег не понял, что это было.

В «режиме Золушки» будущая писательница продержалась пару месяцев, но, глядя на мужа, тоже пишущего человека, вернулась за компьютер.

– Он сказал, что только моего «плевка в вечность» и не хватало. Я, конечно, обиделась. Но если мне сказать, что у меня ничего не получится, я буду делать назло. Взяла псевдоним, под которым меня никто не знал, и отправила свою повесть в три издательства. В первом ее потеряли, из второго пришел отказ, а из третьего позвонили и спросили, есть ли у меня что-то еще.

На вопрос журналиста SIA.RU, какая из книг была самой энергозатратной, Маша Трауб ответила, что все они были написаны легко.

– Легко написанные книги легко и читаются. Могу сказать, откуда я черпаю энергию для работы. Меня вдохновляет общение с детьми, занятия с ними, репетиторство. Помочь с домашней работой, рассмешить – это все дает мне энергию.

Маша Трауб поделилась впечатлениями об иркутской публике и рассказала и о том, каково это – быть начинающим, никому не известным писателем.

Фото Н. Понамаревой

– Без читателей нет писателя. Мои читатели – самые лучшие, добрые, ироничные. В Иркутске я впервые, и меня приняли очень тепло, по-дружески. Это, что и говорить, приятно. Хотя морально я готова к любому повороту. Помню, в самом начале писательской карьеры на встречу со мной пришли всего пара человек. Я успокаивала себя тем, что «это культурная столица, здесь читателей надо завоевывать». В другой раз выхожу на сцену, зал на пятьдесят человек – полон. Я на подъеме, думаю: «Вот она, слава». И вдруг по громкой связи объявляют: «Господа поэты, пришедшие на семинар такой-то, просьба пройти в такую-то аудиторию». И все эти пятьдесят человек встают и уходят… Представляете? Но знаете, в чем прелесть быть писателем? Как говорил в детстве мой сын: «Все писатели умерли и висят на стене в классе». Так вот, пока ты не «висишь» на стене в классе, ты всегда остаешься молодым автором, у тебя все еще впереди.

«Энергией заряжают горящие глаза зрителей»

Фото Н. Понамаревой

Владимир Кошевой, гость фестиваля «Энергия», – столичный актер, ставший известным благодаря роли Родиона Раскольникова в экранизации романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», сыгравший в резонансной постановке Валерия Фокина «Рождение Сталина» в роли молодого Джугашвили, имеющий в своем активе множество ролей от классических произведений до сериалов. В Иркутск он приехал с лекцией-спектаклем «Сказочник страны Советов», посвященной Корнею Чуковскому. Актер читал со сцены известные нескольким поколениям стихотворения, такие как «Мойдодыр», «Муха Цокотуха», попутно раскрывая тайны создания произведений.

– Почему именно Чуковский? Потому что он всеми любимый, известный писатель, наше детство. В этом году исполняется 140 лет со дня его рождения. Отличный повод для создания спектакля, – отметил Владимир. – Специально для этого проекта сценарист Дмитрий Изотов подобрал стихотворения, которые редко звучат со сцены, а Максим Мещеряков написал музыку, в которой авторские мелодии сочетаются с импровизациями на тему Дунаевского.

Фото Н. Понамаревой

Спектакль, а особенно лекция-спектакль, где все внимание зрителей обращено на единственного актера, требует особенной самоотдачи. Как быть, если именно в этот момент главный герой – «не в ресурсе»?

– Это провокационный вопрос, – улыбнулся Владимир. – Потому что в Иркутске сейчас десять утра, а в Москве – всего пять. Но меня заряжают энергией горящие глаза зрителей, ожидание встречи с ними.

«Профессия актера – очень жестокая»

На встречу с Юлией Меньшовой, которая посвятила свой приезд в Иркутск памяти отца, народного артиста, выдающегося режиссера Владимира Меньшова, иркутяне регистрировались заранее. Импровизированный кинозал еле вместил в себя всех желающих. И это неудивительно: рассказ о том, как шла работа над фильмом «Любовь и голуби», в основу которого легла история реальной семьи из города Черемхово, сам по себе был удивительно зрелищным.

Фото Н. Понамаревой

Актриса рассказала о том, как проходил кастинг, отметила тех сотрудников съемочной группы, о которых зрители обычно не знают – операторов, художников, художников по костюмам, поделилась смешными моментами, которые остались за кадром.

– Теперь вы будете смотреть фильм совсем другими глазами, – пообещала она.

На вопрос из зала о том, какой совет актриса дала бы начинающим актерам, Юлия Меньшова ответила, что если цель – прославиться, то стоит поискать другие способы.

– Профессия актера – очень жестокая, здесь нет ни одной завоеванной площадки. Сегодня ты звезда, а завтра тебя все забыли. Поэтому в актеры стоит идти, только если человек истово любит искусство, готов служить ему, невзирая ни на какую несправедливость.

Сама актриса, несмотря на то, что успешна и известна, а реплики ее героини из «Между нами, девочками», расходятся на цитаты, считает, что в кино ее судьба не сложилась.

– Когда в кино собиралась обойма, я на десять лет ушла из профессии в телевидение, а когда вернулась, стала сниматься в сериалах. Для зрителей это не принципиально, но в актерской среде есть негласное разделение на тех, кто снимается в сериалах, это такие актеры «кэжуал», – улыбается Юлия, – и на тех, кто в кино – они считаются более крутыми ребятами. Есть и другой момент: я придирчива, не на любой проект готова тратить свои силы и время, а еще мне кажется, что жить в ожидании, пока тебя выберут, достаточно оскорбительно. Поэтому я «попилила» себя немножко: вот здесь меня могут выбирать, а здесь я сама выбираю. Это не похоже на служение, зато мне всегда есть чем заняться.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

В Иркутск Юлия Меньшова приехала не в первый раз. Она призналась в любви к иркутскому «деревянному кружеву», байкальским торосам, лед которых рассыпается на иголки, и невероятно вкусному омулю. Но особенное впечатление, по ее словам, производят местные зрители.

– Здесь живут люди с уникальным чувством собственного достоинства, – отметила актриса. – Обычно, когда я выхожу после спектакля и ко мне подходят попросить автограф или сфотографироваться, это одна большая мука, потому что часто люди подходят с такой легкой пристройкой снизу: «Ой, а можно?...» Это меня ужасает. Мне хочется встряхнуть человека за плечи и сказать: «Я не спасла ничью жизнь, я не врач и не учитель, я обычный человек, которого ты просто часто видишь на экране». Так вот, в Иркутске такого нет! Люди подходят с прямым позвоночником, стоят вровень. Здесь партнерские отношения. Уникальный город.

«Радость дает влюбленность»

Константин Богомолов, российский театральный деятель, актер, театральный режиссер, кинорежиссер, поэт, а также художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной, приехал в Иркутск впервые. В рамках фестиваля «Энергия» он представил спектакль «Таня», а также пообщался с жителями региона в формате паблик-ток. В самом начале встречи Константин прокомментировал мнение о себе как об эпатажном режиссере.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Я слышу о себе столько небылиц… Лев Абрамович Додин, классик русского театра, раздевает своих питерских артистов в каждом спектакле, и ничего. Я же за всю свою жизнь раздел человека на сцене только один раз, и то это была моя бывшая жена. Вчера вы видели спектакль «Таня». Это не скандальный, не эпатажный, а достаточно тонкий, психологически сложный театр, который строится на кинематографичной работе с театральными артистами.

Зрители, побывавшие на иркутской премьере спектакля «Таня», все билеты на который, к слову, были раскуплены за два часа, спросили, чем зацепил режиссера сценарий одноименной пьесы советского драматурга Алексея Арбузова.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Это что-то иррациональное, – ответил Константин Богомолов. – Мы живем в такое время, когда стенки частной жизни настолько истончаются и вибрируют, что ты начинаешь слышать гул большого времени. В 20-30-е годы прошлого века в частных историях тоже проявлялось ощущение большого исторического времени, поэтому эти тексты сегодня чувственно воспринимаемы и узнаваемы. Еще десять лет назад такого не было.

Спектаклей, подобных «Тане», по словам Константина Богомолова, в его карьере 70%. А образ складывается по 30% скандальных спектаклей типа «Идеального мужа» или «Карамазовых».

– Естественно, когда ты делаешь более экспрессивную вещь, более хулиганскую, о ней слава распространяется быстрее, чем о тонкой, изысканной, сложной работе. Это вопрос не ко мне – это вопрос к медиа и к тому, что интересует публику.

Иркутскую публику интересовало все: от работы режиссера над сериалом про ангарского маньяка до его отношения к полигамии. Конечно, речь зашла и о том, что вдохновляет творческого человека и приносит ему радость.

– Радость приносят простые вещи, – ответил Константин Богомолов, – счастливый растущий ребенок, востребованность и любовь, а точнее влюбленность. Чтобы влюбленность сохранялась как можно дольше, в отношениях должны быть игра, юмор, и самодостаточность. Под гнетом серьезности все умирает. Потому что жизнь – это радость, и общение – это радость. Когда в отношениях радостно, они могут длиться вечно.

Наталья Понамарева

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU