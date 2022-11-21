Сбер профинансировал строительство нового жилого комплекса «Первый» в Братске

Иркутское отделение Сбербанка и компания-застройщик ООО «Региональный специализированный застройщик» заложили в Братске на месте будущего жилого комплекса «Первый» памятный камень, рассказали SIA.RU в банке.

Сбер финансирует строительство комплекса на сумму 640 млн рублей, сделка проводится с использованием эскроу-счетов. Эти счета предназначены для расчетов между покупателями квартир в строящемся доме и застройщиком. Плательщик вносит денежные средства в банк и застройщик получает их только после сдачи дома в эксплуатацию в срок, указанный в проектной декларации.

Напомним, что в офисе Сбера № 8586/262 по адресу: Братск, проспект Ленина, 35, специалисты банка осуществляют полный цикл продаж квартир в ЖК «Первый»: начиная от консультации и подбора квартиры до оформления и регистрации Договора долевого участия. Квартира может быть приобретена как в ипотеку, так и без неё.

Артур Сальманов, региональный директор Иркутского отделения Сбербанка:

«Строительство ЖК «Первый» – новый большой шаг в развитии города. Сотрудники банка оказывают полную консультацию по приобретению квартир, в том числе с использованием ипотечных программ. Особой популярностью пользуются программы «Господдержка 2020» (ставка от 6,7%), «Семейная ипотека» (ставка от 5,7%) и ипотека траншами».

Александр Пахомов, генеральный директор «Региональный Специализированный застройщик»:

«Жилой комплекс «Первый» – это уютный и современный комплекс в центральном районе Братска. Он станет идеальным вариантом для тех, кто хочет жить в современном и комфортном доме в центре города, но в то же время рядом с зеленой территорией».

ЖК «Первый» расположен на пересечении улиц Металлургов и Крупской. Проект ЖК включает 12 девятиэтажных блок-секций. Общая площадь объекта - 8106 квадратных метра. Первая очередь строительства включает в себя три блок-секции и 180 квартир, сдача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2023 года. Всего проект предусматривает три очереди строительства.