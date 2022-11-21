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Средний размер потребительского кредита составил 234,7 тыс. руб. в октябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре средний размер выданных потребительских кредитов составил 234,7 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 19,0% (в сентябре 2022 года – 289,9 тыс. руб.). При этом в октябре данный показатель снизился после пяти месяцев непрерывного роста.

Что касается аналогичного периода 2021 года, то по сравнению с ним средний чек потребкредита в октябре снизился на 12,2% (в октябре 2021 – 267,1 тыс. руб.). При этом по сравнению с февралем 2022 года данный показатель также сократился – на 10,5% (262,3 тыс. руб.).

В октябре 2022 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ отмечен в:

  • Москве (522,7 тыс. руб.),
  • Московской обл. (356,8 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (335,7 тыс. руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (304,9 тыс. руб.),
  • Ленинградской обл. (255,5 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем в октябре текущего года средний чек потребкредита сократился почти во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения продемонстрировали:

  • Приморский край (-26,9%),
  • Хабаровский край (-25,9%),
  • Свердловская обл. (-25,9%),
  • Саратовская обл. (-24,0%),
  • Пермский край (-23,3%).

В свою очередь меньше всего в октябре средний чек потребкредита снизился в Москве (-6,1%), Московской области (-14,4%), Санкт-Петербурге (-16,4%), Самарской области (-16,9%) и Республике Татарстан (-17,7%).

«После роста в апреле-сентябре 2022 года в октябре средний чек потребкредита существенно снизился, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом такая динамика данного показателя объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства, и сокращают долговую нагрузку. В то же время и банки в настоящее время придерживаются консервативной политики, выдавая потребкредиты с повышенным средним чеком только «качественным» заемщикам. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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