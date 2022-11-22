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Сбербанк провел первую собственную конференцию партнеров по цифровой трансформации

Сбербанк провел первую конференцию партнеров по цифровой трансформации бизнеса клиентов (DTaaS). На конференции были представлены лучшие кейсы цифровой трансформации бизнеса клиентов Сбербанка с участием партнеров-интеграторов, а также подведены итоги хакатона «Зарабатываем со Сбером».

Как отметил управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Дмитрий Трофимов, уровень и качество проведенного мероприятия превзошли все ожидания участников. «Партнерской программе DTaaS уже полгода, поэтом нам важно было получить обратную связь от участников, укрепить коммьюнити, обеспечить площадку акселерации и обмена опытом по использованию нашего финтеха на основе SberBusinessApi, – заявил Трофимов. – Сегодня важно правильно оценить потенциал цифровой трансформации. Уровень развития технологий и их доступность, конкуренция между игроками рынка формируют широкое поле для применения этих технологий в разных отраслях. Речь идет об ускорении бизнес-процессов, сокращении издержек, углублении знаний о клиентах, формировании новых бизнес-моделей. Мы получили много инсайтов по приоритетам развития направления цифровой трансформации и партнерской программы в 2023 году, а также больше десятка новых цифровых решений и сервисов от партнеров».

В ходе конференции были представлены лучшие кейсы цифровой трансформации бизнеса клиентов с участием партнеров-интеграторов, подведены итоги хакатона «Зарабатываем со Сбером», а его победители получили награды. «Мы постараемся пронести этот вдохновляющий итог через весь 2023 год, получив еще более впечатляющие результаты по количеству проведенных цифровых трансформаций и дохода от них», – отметил Трофимов.

Кроме того, в рамках конференции была представлена стратегия Сбера по поддержке цифровой трансформации клиентов, партнерская программа с разработчиками и интеграторами цифровых решений. На форуме выступали эксперты Сбера, представители партнеров и клиентов, которые делились своим опытом и представляли реализованных в рамках программы проекты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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