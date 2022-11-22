ESG в строительстве: Сбер и «Самолет» оценят подрядчиков девелопера по "зелёным" критериям

Сбер поможет Группе компаний «Самолет» оценить, насколько её поставщики соответствуют ESG-критериям. Ранее Сбер анонсировал вывод на рынок сервиса «Зелёная цепочка поставок». Его методология основана на международных стандартах и адаптирована под российские реалии.

Сервис предоставляется дочерней компанией «Страхового брокера Сбербанка» — «Профессиональный консультант» — при поддержке дирекции по ESG Сбербанка.

До конца 2022 года 50 поставщиков «Самолета» сообщат о своих ESG-практиках, заполнив опросник из пяти блоков. Это общая информация о компании, её действиях по трекам Environmental (экология), Social (общество) и Governance (корпоративное управление), а также по системе управления устойчивым развитием.

В экологическом направлении это энерго- и теплопотребление, углеродный след, раздельный сбор и переработка отходов. Для социальной сферы — охрана труда и безопасность, социальные гарантии сотрудников, HR-показатели, благотворительность. В управлении — финансовая и нефинансовая отчётность, риск-менеджмент, управление качеством и стратегия устойчивого развития.

В итоге каждая компания получит одну общую оценку и три оценки по категориям «раскрытие» (объём заполнения анкеты), «уверенность» (наличие подтверждающей информации) и «качество» (анализ показателей в динамике). Диапазон оценок — от A до E. После аттестации компаниям присвоят зелёные сертификаты.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«И предприниматели, и общество, и регуляторы хотят в деталях понимать, насколько ответственно та или иная компания ведёт бизнес. Пока ESG-практики внедряют прежде всего крупные предприятия, но у каждого из них обычно много подрядчиков. Выбирая зелёных контрагентов, бизнес вносит свой вклад в ESG-трансформацию страны. И наш сервис „Зелёная цепочка поставок“ помогает корпоративным клиентам Сбера сделать осознанный выбор, а их поставщикам — получить ESG-сертификат и повысить свою конкурентоспособность».

Кира Смирнова, руководитель направления устойчивого развития Группы «Самолет»:

«Устойчивое развитие — важная составляющая стратегии Группы „Самолет“. Мы стремимся повышать собственную ESG-прозрачность, внедряем новые подходы и практики. В том числе развитие зелёной цепочки поставок — составляющая этой стратегии. Мы считаем, что эта работа важна и с точки зрения привлечения внимания наших поставщиков к ESG-аспектам их деятельности, видим важную просветительскую роль в совместном проекте. Мы очень приветствуем появление такого сервиса у Сбера — это возможность применить существенный накопленный опыт ESG-оценки наших партнёров в оценке наших поставщиков».

Проект с ПАО «ГК «Самолет» стартовал 17 ноября с обучающего семинара для 50 поставщиков, на котором компаниям рассказали о текущем состоянии и роли ESG-повестки в российском бизнесе, о ESG-стратегии Группы «Самолет» и месте зелёной цепочки поставок в ней, о положительных эффектах от прохождения оценки для поставщиков.