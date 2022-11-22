В Тюменской области заработал крупнейший в России племенной репродуктор индейки

21 ноября в Исетском районе Тюменской области в эксплуатацию введены первые птицеводческие объекты крупнейшего в стране племенного репродуктора индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год. Проект реализован Группой компаний «Дамате» при содействии финансового партнёра – Россельхозбанка.



Племенной репродуктор – предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тысяч голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Проект «Дамате» предусматривает запуск 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада, комбикормовый завод мощностью 10 тонн в час и элеватор на 20 тысяч тонн хранения.



Завершено строительство двух площадок для ремонтного молодняка и площадки родительского стада.



В ноябре 2022 года на площадки посадили молодых птиц, которые вырастут и снесут первые инкубационные яйца во II квартале 2023 года. Выход репродуктора на проектную мощность запланирован на IV квартал 2023 года.



Все произведённое инкубационное яйцо будет поставляться на комплекс «Дамате» по производству индейки в Пензенской области.



«Сегодня вместе с ГК «Дамате» мы не только запускаем новые производственные мощности, но воссоздаем целую отрасль в стране. Птицеводство – один из самых динамично растущих сегментов продовольственного рынка, который обеспечивает диетической продукцией наше население. Бюджет проекта составляет 6,1 млрд рублей, – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов. – Запуск племенного центра будет способствовать повышению уровня самообеспеченности страны продукцией птицеводства и снизит зависимость от импорта генетического материала индейки. Кроме того, благодаря новому производству будет создано 200 новых рабочих мест».



«Племенным животноводством мы занимаемся не первый год и уже наработали богатый опыт в этом направлении. Запускаемый сегодня племенной репродуктор совокупно с нашим репродуктором в Ростовской области на 10 млн яиц в год и с учетом партнёрского проекта в Пензенской области на 12 млн яиц в год позволит нам получить 34 млн яиц, что полностью закрывает потребность в инкубационном яйце и снижает зависимость от зарубежных поставок племенного материала», – отметил в ходе открытия объекта председатель Совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.



Важной частью проекта стало обустройство социальной инфраструктуры, включая монтаж внешних сетей и дорог.