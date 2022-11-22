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Пенсионный фонд опасается индексации пенсий работающим

Мера нагрузит бюджет на 0,5 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на письмо первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой.

ПФР неоднократно рассматривал вопрос о возможности возврата индексации страховых пенсий этой категории пенсионеров, следует из документа. Реализация инициативы повлечет за собой ряд негативных последствий, а именно: сокращение уровня пенсий неработающих граждан; дополнительные траты из бюджета в размере 0,5 трлн руб.

Для них пенсия — единственный источник дохода. Индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим, предупредили в ПФР.

В условиях имеющихся финансовых ограничений восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета, передаваемых в ПФР в виде межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, следует из письма.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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