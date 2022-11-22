Губернатор внес в Законодательное собрание законопроект об изменениях областного бюджета 2022 года

Увеличение налоговых и неналоговых (собственных) доходов областного бюджета в текущем году планируется на 8,1 млрд рублей. В целом они составят около 194,4 млрд рублей. Общий объём доходов предлагается утвердить в сумме 252,6 млрд рублей.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Расходную часть предлагается утвердить в объёме 272,3 млрд рублей, что на 4,9 млрд рублей больше к действующему финансовому закону, в том числе за счёт увеличения собственных доходов – шесть миллиардов рублей.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности дополнительно планируются 415,9 млн рублей, в том числе на объекты социальной сферы – 331,8 млн рублей.

Основным источником увеличения доходной части областного бюджета (на 5,2 млрд рублей) является налог на прибыль организаций. По году он составит 91,2 млрд рублей.На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в декабре предлагается выделить дополнительно около 1,8 млрд рублей. Субвенции на дошкольное образование увеличить на 1,3 млрд рублей. Финансовую помощь муниципалитетам планируется увеличить на 1,1 млрд рублей. Дополнительные 273,5 млн рублей в виде субсидий предлагается выделить муниципалитетам на модернизацию школьных систем образования.Субсидии для возмещения недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям увеличиваются на 463,5 млн рублей, еще 220 млн рублей выделяется для финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов.Предполагается, что депутаты областного парламента рассмотрят законопроект в первом чтении 28 ноября.