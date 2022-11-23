Игорь Кобзев призвал школьников активно включаться в региональные проекты Российского движения детей и молодёжи

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с участниками VII слёта активистов Иркутского регионального отделения Российского движения школьников (РДШ). Мероприятие состоялось на базе образовательного центра «Персей». Среди 200 собравшихся - победители конкурса «Большая перемена», участники всероссийского форума «Территория успеха» и других активностей для молодёжи, а также педагоги, курирующие направления РДШ.



Фото с сайта правительства Иркутской области

– Важно то, что у вас есть выбор и возможности найти своё предназначение здесь. Для поддержки ваших начинаний создан институт наставничества. От себя добавлю, что правительство региона делает всё, чтобы Иркутская область шла по пути стабильного развития. Продолжаем строить соцобъекты, занимаемся капитальным ремонтом, развиваем медицину и телемедицину. Важен баланс экологии и экономики, над этим тоже работаем. И конечно, мы заинтересованы в вас, в ваших предложениях, в ваших взглядах на будущее нашего региона, – отметил Игорь Кобзев.Игорь Кобзев обсудил с участниками слёта роль активной молодёжи в продвижении инновационных проектов, ответил на вопросы о наиболее востребованных специальностях и мерах поддержки для тех, кто начинает свою карьеру в регионе, и о новом движении детей и молодёжи, которое создается по поручению президента Российской Федерации.В настоящее время в Иркутской области создается региональное отделение Российского движения детей и молодёжи, которое станет правопреемником Российского движения школьников с 2023 года. Региональное отделение проходит учредительные процедуры и уже запускает акции, такие как «Добрые письма» и «Фронтовая открытка».– Благодаря вам, в регионе реализуется много интересных, содержательных проектов, направленных на патриотическое воспитание юношества, формирование у подрастающего поколения нравственных идеалов и ценностей, уважение к отечественной истории и культуре. Безусловной поддержки заслуживают инициативы, содействующие привлечению молодёжи к добровольчеству, волонтёрству, здоровому образу жизни, – сказал Игорь Кобзев.Губернатор выразил уверенность в том, что команда новой организации пополнится представителями из числа студентов и работающей молодёжи и получит новые возможности проявить свои таланты и способности, найти дело по душе.

Справка:

В Иркутском региональном отделении РДШ состоит более 50 тысяч детей в возрасте от 7 до 18 лет. В течение года активисты ИРО РДШ принимают участие во Всероссийском проекте «Добро не уходит на каникулы», региональных Днях единых действий. В августе 2022 года прошёл конкурсный отбор на участие во Всероссийском форуме лидеров ученического самоуправления «Территория успеха», по итогам которого 16 ребят из Иркутска, Тулуна, Иркутского, Нукутского, Куйтунского и Черемховского районов приняли участие в форуме с 26 сентября по 16 октября 2022 года в Международном детском центре «Артек». В рамках слёта они поделятся своими идеями и полученными знаниями.