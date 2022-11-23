Арендатора земли в Иркутской области обязали вернуть 590 млн рублей за рубку леса

Суд Иркутской области обязал арендатора земли вернуть 590 млн рублей за незаконную рубку леса, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

«Установлено, что арендатором лесного участка, под видом санитарной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, незаконно проведена сплошная рубка елей и сосен в защитных лесах Усть-Удинского участкового лесничества. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил более 590 млн рублей», – говорится в сообщении.

Природоохранный прокурор для возмещения вреда обратился в суд, который постановил,чтобы ответчик выплатил ущерб в полном объеме.