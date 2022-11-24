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Samsung отложил возврат в Россию на неопределенный срок

Компания планировала вернуться в октябре, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Пока же южнокорейский производитель не закрывает московский офис и даже набирает сотрудников в РФ. Samsung сейчас уступает долю на российском рынке китайским производителям, но в силу политических причин не может активизировать инвестиции в продвижение и маркетинг, считают эксперты.

Возобновление официальных поставок продукции Samsung на российский рынок переносится на неопределенный срок, рассказали «Известиям» сотрудники двух компаний – партнеров производителей электроники.

Это случится не раньше завершения специальной военной операции России на Украине, считает один из них. Samsung, как и другие крупные транснациональные корпорации, опасается вторичных санкций со стороны США, полагает другой собеседник «Известий».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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