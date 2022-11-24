Пострадавших от деятельности финансовой организации QubitLife разыскивают в Иркутске

Ранее регулятор внес компанию в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

ГУ МВД по Иркутской области объявило о поиске пострадавших от действий финансовой организации QubitLife. Центральный банк России внес компанию в реестр нелегальных.

В Иркутске офисы QubitLife располагались на улице Дальневосточная 110/1 и улица Карла Либкнехта, дом 28.

Представители компании привлекали средства граждан, обещая пассивный доход.

В настоящее время от граждан, пострадавших от деятельности организации, следователи принимают заявления на возбуждение уголовных дел по части 4 статьи 159 статьи УК РФ «мошенничество».

Пострадавшие могут заявить о себе, позвонив в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» 21-68-05 или ответственному сотруднику 8 964 744-23-35.