Новости

AI Journey: Сбер провёл конференцию по искусственному интеллекту
Искусственный интеллект научился прогнозировать спрос для производителей и ритейла
12 организаций присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта на конференции AI Journey
Владимир Путин предлагает решить задачу массового внедрения технологий искусственного интеллекта 
Все материалы сюжета

Клиенты банка «Открытие» получили почти 500 млн рублей кешбэка за октябрь

По итогам октября банк «Открытие» начислил и выплатил клиентам почти на треть больше кешбэка, чем за сентябрь. Чаще всего клиенты компенсировали бонусными рублями повседневные покупки и траты. Об этом SIA.RU рассказали в банке.

Количество клиентов, получивших бонусы, за месяц также выросло почти на 30%.

С 1 октября банк «Открытие» обновил свою программу лояльности МАКС, вернув кешбэк до 2% за все покупки и до 4% по любимым категориям*. Это стимулировало действующих клиентов «Открытия» более активно расплачиваться картами, а также привлекло новых клиентов.

Большинство клиентов — 62% — потратили полученный кешбэк на компенсацию покупок, 34% — на комиссии за SMS-информирование, 4% — на повышение процентов по накопительным счетам или компенсацию процентов по кредитам.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности МАКС и оформить карту «Открытия» можно на сайте банка, для клиентов со статусом «Премиум» по ссылке.

* для клиентов, выбравших любимую категорию по картам до 8 августа 2021 года. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
«Вы мне как родные стали». Волонтеры Эн+ – о работе на фестивале культуры «Энергия»
«Быть успешным, не значит нравиться». 11 цитат Константина Богомолова
Более 6500 посетителей: фестиваль «Энергия» Эн+ в цифрах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании